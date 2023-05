Overmars heeft veel schade opgelopen door hartaanval: 'Mijn hart is voor 45 procent afgestorven'

Marc Overmars werd vlak na zijn omstreden vertrek uit Amsterdam aangesteld als nieuwe directeur voetbalzaken bij Antwerp FC. De Nederlander moet de club terug naar de Belgische top brengen. Hij is goed op weg. Antwerp FC veroverde vorige week de beker en is nog volop in de race voor het kampioenschap. Op persoonlijk vlak gaat het daarentegen een stuk minder met Overmars. Zijn hartaanval eind vorig jaar heeft veel schade veroorzaakt.

“Het is lastig. Ik moet naar lucht zoeken als ik veel praat”, vertelt Overmars in een interview met Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. “En mijn focus houden, kost energie. Mijn hart is voor 45 procent afgestorven. Dan hoef ik niet uit te leggen hoe iemand zich voelt. Ik heb zoveel schade opgelopen, dat het niet meer te herstellen valt. Je ziet ook wel hoe ik adem. Maar je moet geen medelijden met me hebben. Ik ben een gelukkig man. En ik sterf liever hier, dan dat ik niets aan het doen ben”, aldus de directeur voetbalzaken van Antwerp FC.

Overmars vertelt dat hij op de club met begeleiding traint. “Maar het is zó zwaar… Als mensen mij vragen hoe het met me gaat, zeg ik vaak: ‘Een been breken, daar kan je mee omgaan.’ Ik heb vier keer mijn knieën gescheurd - kruisbandje, kraakbeen… - maar dit is een andere blessure.” En dan heeft Overmars ook nog zijn handen vol aan zijn baan in Antwerpen. “Ik moet mijn krachten goed verdelen. Als er een paar belangrijke punten of afspraken op de agenda staan, dan focus ik me daarop. Om dan de dag erna even te recupereren.”

De voormalig voetballer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Arsenal zit inmiddels al geruime tijd in dit vak. Maar of hij zijn beroep nog tien jaar kan beoefenen? “Tien is wel veel… Want dat ik door dit vroeger op pensioen zal gaan, daar ben ik intussen al achter. Ach, het is het leven. Iedereen krijgt tegenslagen te verwerken. Of je moet door de mazen van het net zijn geglipt.”