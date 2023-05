'Overmars wil jeugddirecteur voor de neus van Ajax wegkapen'

Royal Antwerp probeert jeugddirecteur Jean Kindermans van RSC Anderlecht voor de neus van Ajax weg te pikken. De Amsterdammers zien in de Belg een ideale opvolger van Saïd Ouaali als Hoofd Jeugdopleiding, maar het team van Mark van Bommel en oud-Ajacied Marc Overmars ziet voor Kindermans ook een rol weggelegd.

Ajax heeft na het vertrek van Ouaali een nieuwe Hoofd Jeugdopleiding nodig en ziet in Kindermans de ideale opvolger. Antwerp wil de eigen jeugdopleiding verder uitbouwen en denkt ook aan de jeugddirecteur van Anderlecht, meldt Het Nieuwsblad.

Artikel gaat verder onder video

Antwerp heeft al een goed gesprek gehad met Kindermans. De jeugddirecteur zit aan het einde van zijn contract bij Anderlecht, maar de Brusselse ploeg wil hem graag behouden. CEO Sports Jesper Fredberg heeft al meerdere pogingen gedaan om Kindermans langer aan Anderlecht te binden onder andere voorwaarden.

Bij Anderlecht schuift ook assistent Robin Veldman langzaam richting de uitgang. Ajax heeft ook voor hem een rol in gedachten in de jeugdopleiding. Wat de talentvolle trainer precies in Amsterdam gaat doen, is nog niet bekend.