Paris Saint-Germain heeft aan gelijkspel genoeg en is de nieuwe recordkampioen van Frankrijk

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdagavond gekroond tot kampioen van de Ligue 1. De Parijzenaren hadden aan een 1-1 gelijkspel tegen RC Strasbourg genoeg om zich te verzekeren van de elfde landstitel. Lionel Messi had met deze goal een belangrijk aandeel voor zijn ploeg.

Het kampioenschap zat er al een tijdje aan te komen voor PSG. De ploeg van Christophe Galtier had een ruime voorsprong op nummer twee RC Lens, en wist dat het aan een gelijkspel tegen Strasbourg genoeg had. Wereldsterren Kylian Mbappé en Messi stonden aan de aftrap in de voorlaatste speelronde van dit Ligue 1-seizoen.

In de eerste helft vielen weinig hoogtepunten te noteren. Het werd pas leuk in het tweede gedeelte van de wedstrijd. PSG kon weinig creëren, maar toen was daar – wie anders dan – Messi. De Argentijn hielp zijn ploeg op het uur over het dode punt heen en zorgde voor de voorsprong. De Parijzenaren leken op weg naar een overwinning, totdat daar ineens oud-PSG-spits Kevin Gameiro voor de gelijkmaker zorgde.

Met nog tien minuten te gaan zorgden de thuisfans van Strasbourg voor een geweldige sfeer, die ploeg was met een gelijkspel namelijk zeker van handhaving. Maar belangrijker: PSG was met één puntje zeker van het kampioenschap. De ploegen kozen in de slotfase voor een salonremise en na het laatste fluitsignaal kroonde PSG zichzelf dus tot de beste van Frankrijk. Door het kampioenschap is PSG nu de club met de meeste kampioenschappen in de Ligue 1.