Lionel Messi heeft Paris Saint-Germain zaterdagavond in de kampioenswedstrijd tegen RC Strasbourg over het dode punt heen geholpen. De Argentijnse vedette opende na een klein uur voetballen de score voor de koploper in het Stade de la Meinau Strasbourg, na een assist van Kylian Mbappé. PSG heeft vanavond aan een gelijkspel genoeg om zich tot landskampioen van Frankrijk te kronen.

MESSI DOET HET 💥



De kleine Argentijn zet zijn ploeg in de kampioenswedstrijd op voorsprong: 0-1 👏#ZiggoSport #Ligue1 #RCSAPSG pic.twitter.com/VN2DGX2SY5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 27, 2023