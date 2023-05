Pascal Jansen spreekt zich uit over vermeende interesse van PSV

AZ-trainer Pascal Jansen is niet bezig met een overstap naar PSV. Zijn naam kwam al snel na het vertrek van Ruud van Nistelrooij naar voren op verschillende lijstjes met potentiële opvolgers, maar de man die AZ dit seizoen naar de halve finale van de Conference League leidde focust zich naar eigen zeggen alleen op komende zondag.

Dan treedt hij met AZ namelijk aan tégen PSV in een rechtstreeks duel waarin beide clubs nog ergens om spelen. PSV heeft een punt nodig om de tweede plaats vast te houden, terwijl AZ bij een overwinning nog over Ajax heen naar de derde plaats kan stijgen. De Amsterdammers moeten dan wel verliezen van FC Twente.

Tegenover ESPN gaat Jansen in op het feit dat hij genoemd wordt als kandidaat in Eindhoven. "Dat is inherent aan de voetballerij", meent Jansen, "het is wat het is, dat zal nog wel even zo blijven." Hij krijgt vervolgens de vraag of de traditionele top-drie in Nederland 'nog wel een stap omhoog' is in Nederland voor de trainer van AZ, maar daarop reageert hij ontwijkend. "Een vervolgstap is voor mij totaal niet aan de orde. We spelen tegen PSV om de derde plek, wij moeten winnen om daar kans op te maken en dat is waar al onze aandacht naartoe gaat."

Het feit dat Jansen gelinkt wordt aan PSV is niet geheel vreemd te noemen. Tussen 2013 en 2018 was hij vijf jaar actief op De Herdgang, waar hij begon als trainer van de Onder-19. Na twee seizoenen maakte hij de sprong naar Jong PSV, waarna hij in zijn laatste jaar in Eindhoven fungeerde als hoofd jeugdopleiding. Daarna trok Jansen naar Alkmaar, waar hij bij AZ assistent was onder achtereenvolgens John van den Brom en Arne Slot. Na het vertrek van laatstgenoemde naar Feyenoord schoof AZ Jansen in december 2020 door naar de positie van hoofdtrainer.