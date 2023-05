Perez: 'De vraag is of Tadic dat met zijn karakter en eerzuchtigheid überhaupt kan'

Kenneth Perez vindt dat Dusan Tadic niet langer gezien kan worden als de leider van Ajax. De 34-jarige Serviër is weliswaar de aanvoerder en een van de meest ervaren selectieleden, maar levert op het veld niet meer wat hij ooit presteerde.

Perez vindt niet dat voetballers een onaantastbare status horen te hebben, dus ook Tadic niet. "Voetbal is een dagvers product. Als je op dat moment vindt dat een andere speler meer kan brengen…", geeft de oud-Ajacied aan bij Dit was het Weekend. Toch voegt hij toe: "Hiërarchie vind ik ook een belangrijk onderdeel van het voetbal. Een speler die veel voor je heeft betekend, geef je toch langer de kans."

Artikel gaat verder onder video

Die kansen heeft Tadic in zijn ogen niet gegrepen. "Het is nu zo lang aan de gang… Gisteren zag je ook dat hij de dingen die hij voorheen goed kon nu minder goed deed", doelde Perez bijvoorbeeld op het vasthouden van ballen onder druk, of het vermogen om iets te kunnen met een moeilijke inspeelpass. "Heel vaak willen zijn voeten niet doen wat hij in zijn hoofd heeft. Het was heel jammerlijk tegen AZ."

"Ik snap enigszins wel dat een trainer hem zo lang mogelijk de kans geeft, maar op een gegeven moment wordt het lachwekkend", waarschuwt de Deen. "Andere spelers denken, vooral als ze gewisseld worden: hállo, Tadic dan? Dat soort dingen zijn funest. Dat accepteer je zolang het goed gaat. Tadic is echt dé leider van Ajax geweest in de succesjaren, maar dat is hij nu niet meer. Voor een trainer komt er een tijd waarop je een conclusie moet trekken."

Roy Makaay stelt met het oog op volgend seizoen voor om wellicht een andere aanvoerder aan te wijzen en Tadic duidelijk te maken dat de club hem wil behouden, maar niet meer als de absolute leider. "Maar de vraag is of hij dat met zijn karakter en eerzuchtigheid überhaupt kan", antwoordt Perez. "Het gaat me niet zozeer om Tadic, maar om de kleedkamer en de samenstelling van de selectie. Die samenstelling is bij Ajax verre van optimaal geweest. Je moet naar de onderlinge relaties kijken en bepalen wie je de macht geeft. Het ligt niet aan zijn arbeidsethos en professionaliteit, maar misschien gewoon aan zijn leeftijd."