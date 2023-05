Pérez en Kwakman zijn het niet eens met Van Gangelen: ‘Dat heeft daar niks mee te maken’

Dit seizoen vliegt in rap tempo voorbij, waardoor je bijna zou vergeten dat er een paar maanden geleden nog een WK is gespeeld. Het eindtoernooi in Qatar leek voor Ajax en PSV op een perfect moment te komen, maar uiteindelijk heeft vooral Feyenoord er profijt van gehad. Dat vindt Jan Joost van Gangelen althans. Kenneth Pérez en Kees Kwamen zijn echter van mening dat het WK weinig tot geen invloed heeft gehad op de titelrace.

De ontwikkelingen in de laatste speelronde voor de WK-break bleken uiteindelijk cruciaal in de strijd om het kampioenschap. Ajax blameerde zich op bezoek bij FC Emmen, waardoor PSV de koppositie kon verstevigen. De Eindhovenaren gingen echter op eigen veld onderuit tegen AZ. Feyenoord profiteerde een dag later dankbaar van het puntenverlies van Ajax en PSV. Het won in de eigen Kuip met overtuigende cijfers van Excelsior en greep daardoor de macht in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord gaf de koppositie vervolgens niet meer uit handen en kroonde zich zondagavond tot kampioen van Nederland. Van Gangelen bracht tijdens Dit was het Weekend op ESPN de rol van het WK in Qatar ter sprake. Ajax leverde met Remko Pasveer, Jurriën Timber, Daley Blind, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Steven Berghuis en Steven Bergwijn flink wat spelers af aan het Nederlands elftal en ook Edson Álvarez, Jorge Sánchez én Mohammed Kudus trokken naar Qatar. Feyenoord zag daarentegen enkel Alireza Jahanbakhsh en Sebastian Szymánski vertrekken.

Pérez denkt dat het WK in Qatar desondanks een grote rol heeft gespeeld in de titelstrijd. “Je speelt in een competitie met die teams en de kracht van die teams bepaalt natuurlijk ook of je makkelijk of gewoon kampioen wordt. Ze zijn makkelijk kampioen worden omdat de anders teams niet goed genoeg waren. Dat heeft wat mij betreft niks met het WK te maken. De problemen bij Ajax hebben toch niks met het WK te maken?”, vroeg Pérez aan Van Gangelen. “Nee, maar het heeft het er misschien ook niet veel beter op gemaakt”, reageerde de presentator vervolgens.

“Misschien dat het voor Schreuder wat makkelijker was geweest om bijvoorbeeld aan automatismen te werken als hij de groep langer bij zich had kunnen houden. Maar om het daar op te gooien…”, sprak Kwakman. De oud-speler van onder meer FC Groningen en NAC Breda krijgt steun van Pérez. “Bij Ajax kun je zoveel andere dingen pinpointen die fout zijn gegaan. Bij PSV iets minder, maar daar denk ik dat het de algehele kwaliteit is van de selectie ten opzichte van Feyenoord.”

Feyenoord trainde keihard tijdens het WK

In een interview met Voetbal International haakt Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü overigens wel de winterbreak aan. “Vooral tijdens de winterstop hebben we de basis gelegd. De trainer zei al na de korte en rommelige zomer - waarin al die nieuwe spelers kwamen - dat in november en december in feite onze échte pre season zou beginnen. Doordat het WK werd gespeeld, hadden we alle tijd hard te trainen. Was niks aan gelogen. Het voelde ook echt als een voorbereiding, maar nu weet ik dat we in die weken de basis hebben gelegd voor onze fitheid.”