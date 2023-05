Perez komt met cynische tirade over PSV: ‘Nou, succes met voetballen’

PSV boekte zondagavond tegen Fortuna Sittard een mogelijk cruciale overwinning in de strijd om plek twee. Van harte ging het echter niet. De Eindhovenaren speelden niet voor het eerst dit seizoen een zeer moeizame wedstrijd tegen een ploeg uit het rechterrijtje. Kenneth Pérez deed na afloop een poging om het grote verschil tussen Feyenoord en PSV te verklaren.

Feyenoord rekende zondagmiddag eenvoudig af met Go Ahead Eagles en kroonde zich daardoor voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland. Wat was PSV dat dit seizoen graag geworden. Het laatste kampioensfeestje in Eindhoven dateert inmiddels van vijf jaar geleden. Ook dit seizoen was PSV te wisselvallig om serieus kans te maken op de landstitel. Maar als we Pérez moeten geloven is dat niet het enige probleem. “Ook de keuze van de spelers. Als je as bestaat uit Til, De Jong, Sangaré en Ramalho… Nou, succes dan met voetballen”, zei de Deen na afloop van het treffen tussen PSV en Fortuna Sittard bij ESPN.

De analist is van mening dat er veel te weinig voetbal zit in het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij, ondanks de aanwezigheid van onder anderen Joey Veerman en Xavi Simons. “Succes met heel mooi positiespel, succes met ballen tussen de linies, wegdraaien, iemand steken. Nee, ik zeg niet dat er een complete renovatie moet plaatsvinden om mee te doen om de titel. Dat is een keuze die je maakt als club: wil je mannelijk, fysiek sterkere spelers óf mensen die wat beter kunnen voetballen?”, vraagt Pérez zich hardop af.

De oud-speler van onder meer Ajax, AZ en PSV noemt Jordan Teze en nogmaals André Ramalho als voorbeelden. “Zij zijn natuurlijk fysiek sterk, maar ze kunnen niet zo goed voetballen. Die keuze moet je maken. Wat vind je belangrijker? Ramalho en Teze zijn fysiek sterk, maar ze kunnen niet beter verdedigen dan Geertruida en Hancko.” Volgens Pérez speelt dit probleem al langer bij PSV. Sterker nog, de voormalig profvoetballer kan zich niet herinneren dat het ooit anders is geweest. “PSV is altijd zo geweest. PSV heeft nog nooit lekker technisch, swingend gevoetbald, zoals ik me kan heugen.”