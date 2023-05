Pérez moet één ding kwijt na het zien van ontlading bij Feyenoord-supporters

Kenneth Pérez heeft zondagavond met verbazing zitten kijken naar de feestvierende Feyenoord-supporters. De Rotterdammers kroonden zich dankzij een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles voor de zestiende keer in de clubhistorie tot kampioen van Nederland en dat zorgde voor een groot volksfeest in de stad. Pérez vindt het ongelooflijk dat het binnenhalen van de landstitel zó intens wordt beleefd.

Een bomvolle Kuip, een gigantisch spandoek, honderden zo niet duizenden uitzinnige supporters in de binnenstad van Rotterdam. Het kampioensfeest van Feyenoord had alles en dan moet de huldiging op de Coolsingel nog beginnen. Zes jaar geleden was de ontlading na de eerste landstitel sinds 1999 al enorm, maar die was na de zege op Go Ahead Eagles misschien nog wel groter. Pérez heeft de feestelijke taferelen in ieder geval met veel verbazing op de voet gevolgd. “Als je vaker wint, is de hysterie misschien ook minder. De laatste keer was zes jaar geleden en daarvoor was het achttien jaar. Als je dit drie, vier jaar op rij doet dan zou het misschien minder intens zijn”, zei de Deen zondagavond bij Dit was het Weekend op ESPN.

“Ik vind het wel intens. Voor mij is het heel intens hoe mensen dit beleven. Ik kan er echt niet bij nee. Dat een volwassen man dit zó intens kan beleven. Als ik dat zo zie, dan denk ik: wauw, het is wel heel intens. Je hebt ook slechte tijden en dan ben je dus intens verdrietig”, gaat Pérez verder. “Ik vind het moeilijk te plaatsen. Daarom denk ik ook als ik zit te kijken: wauw, die mensen leven zó intens mee, terwijl het gewoon een voetbalclub is.” Dat betekent niet dat Pérez er niet van kan genieten. “Ik vind het harstikke mooi wanneer het zeg maar goed gaat, want dan is het gedrag er ook naar. Het gaat natuurlijk ook om de momenten dat het helemaal niet goed gaat. Dan doe je dingen die je misschien niet moet doen.”

Volgens Pérez laat de ontlading in Rotterdam vooral zien waar de club sinds de komst van trainer Arne Slot mee bezig is. Twee jaar geleden was de opluchting nog enorm toen Feyenoord onder leiding van Dick Advocaat de play-offs voor een Europese ticket winnend afsloot. Nu heeft de club een Europese finale achter de rug en zowel Ajax als PSV verslagen in de strijd om de titel, iets wat bij aanvang van dit seizoen niet voor mogelijk werd gehouden. “Voor Feyenoord is dit natuurlijk ook een soort van ongekend. Bij Feyenoord was het vaak zo dat als je hard werkte, dan had je de harten al veroverd. Nu komt er wel iets meer bij kijken en dat brengt Feyenoord denk ik wel verder en tot een nóg betere club”, aldus Pérez.