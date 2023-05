Philips sluit meerjarige overeenkomst met Europese grootmacht voor mouwsponsoring

Philips gaat volgend seizoen prijken op de mouwen van de shirts van FC Barcelona. Het Nederlandse elektronicabedrijf en voormalig hoofdsponsor van PSV heeft volgens Mundo Deportivo een overeenkomst bereikt over een verbintenis van minimaal drie seizoenen. Kersvers LaLiga-kampioen Barcelona verkeert in financieel zwaar weer en kan de miljoenen die Philips gaat bijdragen dus uitstekend gebruiken.

De Spaanse sportkrant weet dat Philips een contract voor drie seizoenen gaat tekenen. Mocht de samenwerking goed bevallen, heeft Barça de optie om de verbintenis met twee extra seizoenen te verlengen. In jaar één betaalt Philips zo’n acht miljoen euro voor mouwsponsering. In het tweede en derde jaar worden die bedragen verhoogd naar tien en twaalf miljoen euro. De Catalanen zijn in de eerste jaren dus verzekerd van ten minste dertig miljoen.

Zestig miljoen euro

Mocht de samenwerking dus goed bevallen, komen er nog een vierde en een vijfde seizoen waarin Philips sponsort. In jaar vier zou de club wederom twaalf euro verdienen en in jaar vijf loopt dat bedrag zelfs op naar veertien miljoen euro. Als Barcelona in die jaren successen bereikt, wordt het sponsorbedrag door bonussen nog hoger. In het meest ideale scenario zou Barça dus zo’n zestig miljoen euro verdienen aan de samenwerking.

Het elektronicabedrijf, dat ook voor televisieschermen in het Spotify Camp Nou gaat zorgen, was jarenlang de hoofdsponsor van PSV. Tussen 1982 en 2016 prijkte Philips op de borst van de PSV-tenues. Op dit moment staat het wereldbedrijf op de mouw van shirtjes van de Eindhovense club.