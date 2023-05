Pikante onthullingen over Yilmaz: 'Langer vakantie, reis naar Turkije voor trainerscursus'

Burak Yilmaz keert niet meer terug als speler bij Fortuna Sittard. En de kans dat hij nog een rol gaat vervullen in de trainersstaf, zoals eerder werd afgesproken, is ook nihil. Zo komt een roerig seizoen ten einde voor de betrokkenen in Limburg. De Limburger komt met een aantal pikante onthullingen uit het afgelopen seizoen.

“Yilmaz kreeg toestemming om na zijn vakantie in de zomerstop later aan te sluiten, hoefde - ook als aanvoerder - geen interviews te geven, mocht tussen twee wedstrijden naar Turkije voor de trainerscursus en werd niet op het matje geroepen toen hij geen tekst en uitleg wilde geven over mysterieuze berichten die hij de wereld in slingerde”, schrijft het regionale medium. “Stuk voor stuk acties die de club niet zou pikken van een Tijjani Noslin en Arianit Ferati. Yilmaz’ status aparte zat een normaal verloop van het seizoen in de weg.”

Na drie duels moest trainer Sjors Ultee al het veld ruimen bij Fortuna Sittard, waar het heel het seizoen onrustig bleef: het bleek simpelweg een mismatch tussen Fortuna Sittard en Yilmaz. “Maar aan alles was te merken dat te veel zaken dit seizoen niet lopen zoals hij had gehoopt. Het wegblijven bij de laatste wedstrijden onder het mom van een blessure zette kwaad bloed bij de achterban.” Fortuna Sittard is echter niet dé partij die met Yilmaz tot een akkoord moet komen over de afwikkeling van zijn contract.

Rol van Azerion

Niet alleen Fortuna Sittard betaalt Yilmaz namelijk, maar ook via sponsor Azerion van de Principion BV krijgt de Turkse spits geld. Die partij heeft echter financiële problemen en dát zou de reden zijn van de eerdere boosheid van de spits, want Fortuna Sittard heeft hem elke maand keurig betaald. Daardoor werd de clubleiding niet betrokken bij de gesprekken over hoe zijn 'onafwendbare vertrek' geregeld moet worden.

“Het was een publiek geheim dat hij ook financiële afspraken had gemaakt met Principion. Die zouden, om welke reden dan ook, niet (volledig) zijn nagekomen, zo wordt beweerd. Het zou wel eens de reden geweest kunnen zijn voor de spits om de voetbalschoenen voor de rest van dit seizoen aan de wilgen te hangen toen Fortuna eenmaal veilig leek”, aldus het medium.

Omdat die partij ook een grote rol zou spelen in de toekomst van Fortuna Sittard, lijkt er helemaal geen rol meer weggelegd voor Yilmaz in Nederland. “Fortuna kan niets anders doen dan afwachten en hopen dat de andere twee partijen er eindelijk uit zijn gekomen. Het is ook de reden waarom vanuit de club niet gereageerd werd op de ontstane patstelling, ondanks smeekbedes van de achterban om naar buiten te treden. Alles wat Fortuna erover zei, kon de onderhandelingen schade berokkenen en de verhoudingen verder op scherp zetten.”