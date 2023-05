'Portugese zaakwaarnemer garandeert miljoenenbedrag: 'kind' van FC Barcelona op weg naar de uitgang'

Ansu Fati is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als speler van FC Barcelona. De aanvaller stond ooit te boek als het grootste talent van La Masía, maar mede door blessureleed en moordende concurrentie is het er nooit helemaal uitgekomen. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández rekent voor volgend seizoen naar verluidt niet op Fati, die voor enkele tientallen miljoenen euro’s zal moeten vertrekken.

Fati brak in het seizoen 2019/2020 door in de hoofdmacht van FC Barcelona. De club had destijds de beschikking over Lionel Messi, Luis Suárez en de aangetrokken Antoine Griezmann, maar het was de jonge Fati die alle aandacht naar zich toetrok. De aanvaller ontwikkelde zich ijzersterk en het duurde niet lang vooraleer hij de ‘nieuwe Messi’ werd genoemd. Maar blessures en concurrentie zorgden ervoor dat Fati er niet in is geslaagd om de Argentijn ook maar een beetje te doen vergeten.

Een ondankbare taak natuurlijk, maar de vleugelaanvaller had ongetwijfeld op meer gehoopt. Dit seizoen kwam hij weliswaar al 45 keer in actie voor FC Barcelona, maar in de Liga en Champions League mocht hij bij elkaar opgeteld slechts dertien keer beginnen. In de minuten die hij krijgt weet hij niet te overtuigen. Fati lijkt zijn kans te hebben verspeeld, want volgens Sport wil FC Barcelona komende zomer van hem af. De aanvaller zou niet in de plannen van trainer Xavi voorkomen.

Bovendien kan FC Barcelona, dat alweer in verband wordt gebracht met de ene na de andere speler, het geld goed gebruiken. Fati is in Catalonië nog in het bezit van een aflopend contract. FC Barcelona kan dus de hoofdprijs vragen. Volgens Sport heeft zaakwaarnemer Jorge Mendes de club beloofd dat die hoofdprijs er ook gaat komen. Fati werd de voorbije maanden al gelinkt aan een transfer naar de Premier League en als we Sport moeten geloven zal het ook een Engelse topclub zijn die flink in de buidel gaat tasten. Zeventig miljoen euro, welteverstaan.

Xavi 'gerust' over piepjonge debutant

Fati zelf wil naar verluidt helemaal nergens heen. De aanvaller is vastberaden om opnieuw voor zijn kans te gaan. De concurrentie is echter niet gering. Xavi heeft voorin momenteel de beschikking over Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Raphinha en Ferran Torres. Bovendien wordt FC Barcelona nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer van Lionel Messi en timmert de vijftienjarige Lamine Yamal aan de weg. Yamal maakte afgelopen zaterdag zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen Real Betis. Xavi is onder de indruk van de piepjonge aanvaller en is ervan overtuigd dat hij binnenkort zijn handtekening zet onder een contract bij Barça. “Alles gaat goed, het is onder controle. Zijn gedachten zijn hier, hij denkt aan niets anders dan hier slagen. Ik ben dus gerust”, aldus de oefenmeester.