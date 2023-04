Xavi over kritiek: 'Ik heb niets te maken met zijn vader of zaakwaarnemer'

Xavi Hernandez vindt dat Ansu Fati kalm is over zijn situatie na het verbluffende interview van zijn vader eerder deze week. Bori Fati vertelde dat er voor zijn zoon veel dingen moeten veranderen en dat hij met zijn zaakwaarnemer zou spreken.

In een interview met Marca bleek dat de vader van Fati niet heel blij was met de situatie van zijn zoon bij FC Barcelona. Fati speelde maar twee keer negentig minuten en dat was niet genoeg volgens zijn vader. De vader van Fati vertelde dat hij vaak sprak met zaakwaarnemer Jorge Mendes over deze situatie.

Artikel gaat verder onder video

De volgende dag legde Fati aan zijn trainer uit dat verklaringen niets met hem te maken hadden. “Ik heb met hem gesproken en hij is rustig”, vertelt Xavi op de persconferentie over Fati. “Wat voor mij belangrijk is, is niet Ansu zijn vader of zaakwaarnemer, maar Ansu zelf, en Ansu is kalm. Hij zal belangrijk zijn in de aankomende wedstrijden.

De Barça-trainer is niet kritisch op de vader van Fati. “Ik begrijp hem perfect. Hij voelt mee met zijn zoon. Ik heb het meegemaakt... Ansu is een geweldige kerel, volwassen en zal ons helpen. Ik ben de eerste die hem wil zien slagen bij Barça. Ik heb een goed gevoel bij hem.”