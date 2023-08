FC Barcelona-trainer Xavi Hernández verrast tegen Cádiz: 16-jarige krijgt de voorkeur boven aankoop van 55 miljoen euro

FC Barcelona heeft zondagavond wat recht te zetten. De regerend kampioen van Spanje kwam vorige week op bezoek bij Getafe niet verder dan een 0-0 gelijkspel. In een poging om zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Cádiz de eerste driepunter van dit seizoen in de wacht te slepen, geeft Xavi Hernández Lamine Yamal het vertrouwen vanaf de start. De 16-jarige aanvaller krijgt de voorkeur boven Ferran Torres en Ansu Fati.

Yamal vierde vorige maand zijn zestiende verjaardag, maar lijkt nu al niet meer weg te denken uit de hoofdmacht van FC Barcelona. Het toptalent debuteerde in het afgelopen seizoen al in de ploeg van Xavi en maakte onlangs nog een uitstekende indruk in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Yamal viel vorige week in tegen Getafe, maar kon als invaller niet voorkomen dat FC Barcelona op de eerste speeldag meteen tegen puntenverlies aanliep.

In de thuiswedstrijd tegen Cádiz mag de 16-jarige Spanjaard het dus vanaf het begin laten zien. Yamal krijgt van Xavi de voorkeur boven Ferran Torres en Fati. De eerstgenoemde kwam begin 2022 voor een bedrag van 55 miljoen euro over van Manchester City. Door het vertrek van Ousmane Dembélé naar Paris Saint-Germain en de schorsing van Raphinha - hij werd tegen Getafe met rood van het veld gestuurd - had Torres ongetwijfeld gehoopt op een basisplaats. Maar hij moet Yamal dus voor zich dulden. Voor Fati is de basisplaats voor Yamal het volgende teken dat hij beter op zoek kan gaan naar een nieuwe werkgever.

Yamal is niet de enige nieuwkomer in de basiself. Ook Gavi verschijnt in tegenstelling tot vorige week aan de aftrap. Xavi kan geen beroep doen op de geblesseerde Ronald Araujo. Frenkie de Jong heeft uiteraard een basisplaats. De middenvelder zal met FC Barcelona moeten winnen van Cádiz om niet nu al ver achterop te raken bij Real Madrid.