Zestienjarig Barça-talent laat fans genieten met heerlijke actie tegen Tottenham Hotspur

Frenkie de Jong werd na afloop van het treffen tussen FC Barcelona en Tottenham Hotspur in de strijd om de Trofeu Joan Gamper weliswaar uitgeroepen tot Man of the Match, maar de fans raken op Twitter vooral niet uitgesproken over het optreden van Lamine Yamal. De aanvaller blies op 13 juli jongstleden zestien kaarsjes uit, maar bezorgde zijn directe tegenstander Sergio Reguilón een verschrikkelijke avond.

En dat in een tijdsbestek van slechts een kwartier. Tottenham Hotspur was dinsdagavond de tegenstander in de traditionele openingswedstrijd van FC Barcelona. De Noord-Londenaren keken na amper drie minuten al tegen een achterstand aan. Een pijnlijke avond leek in de maak, maar Tottenham Hotspur herpakte zich en ging zelfs met een 2-1 voorsprong rusten. Het duurde vervolgens tot minuut 81 alvorens FC Barcelona de bordjes weer gelijk wist te hangen.

Een minuut daarvoor had Yamal, die vorig seizoen op vijftienjarige leeftijd zijn debuut maakte in de hoofdmacht, het veld betreden. Het toptalent had niet veel tijd nodig om impact te hebben. Wat heet: hij verzorgde de assist voor de 2-2 van Ferran Torres. De assist gaf de zeer jonge Yamal vleugels. Reguilón, die in het verleden actief was voor Real Madrid en Atlético Madrid, werd aan alle kanten voorbijgelopen. In aanloop naar de 3-2 van Ansu Fati zette Yamal zijn tegenstander met een fraaie schijnbeweging volledig op het verkeerde been. Kort daarna liep de aanvaller Reguilón voorbij alsof hij er helemaal niet stond, al leek de kramp er op dat moment bij de verdediger in te schieten.