Premier League maakt genomineerden individuele awards bekend: Ten Hag opvallende afwezige

Het seizoen is weliswaar nog niet afgelopen, maar Erik ten Hag zal over een paar weken ongetwijfeld met een voldaan gevoel terugkijken op zijn debuutjaar in Engeland. Manchester United won een paar maanden geleden de League Cup, speelt binnenkort de finale van de FA Cup en is hard op weg zich te kwalificeren voor de Champions League. Ten Hag ontbreekt desondanks in het lijstje met trainers die zijn genomineerd voor Manager of the Season.

Ajax en Manchester United maakten ruim een jaar geleden melding van het vertrek van Ten Hag naar Engeland. De Tukker stond op Old Trafford voor een enorme uitdaging. Manchester United was er in het afgelopen seizoen niet in geslaagd de groepsfase van de Champions League te bereiken. Daar moest dit seizoen verandering komen. Een plek in de top vier was de bij aanvang van het seizoen de belangrijkste doelstelling en Ten Hag is hard op weg zijn ploeg naar het miljardenbal te loodsen. Manchester United bezet momenteel de vier plek, al zijn er nog wel drie wedstrijden te gaan.

Een prijs sleepte Ten Hag een poosje geleden al in de wacht. Manchester United versloeg Newcastle United in de finale van de League Cup, de eerste hoofdprijs voor Ten Hag sinds zijn aanstelling in Engeland. Manchester United en Ten Hag kunnen binnenkort ook nog beslag leggen op de FA Cup, al wacht in de finale een ontmoeting met Manchester City. Ten Hag heeft dit jaar echter al bewezen te kunnen winnen van de Champions League-finalist. Desondanks maakt de oud-trainer van FC Utrecht en Ajax geen kans op de award voor beste trainer van dit seizoen in de Premier League. Mikel Arteta (Arsenal), Roberto De Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa), Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle United) en Marco Silva (Fulham) zijn de genomineerden.

Tussen de genomineerden voor de beste speler van dit seizoen vinden we Manchester United wel terug. Marcus Rashford is herboren onder Ten Hag en was in 33 competitieduels goed voor zestien doelpunten en vijf assists. Hij kan een ijzersterk seizoen dus bekronen met een fraaie onderscheiding. De concurrentie is echter niet gering. Kampioen en koploper Manchester City levert met Erling Haaland en Kevin de Bruyne twee spelers af. Dat doet Arsenal met Martin Ødegaard en Bukayo Saka, terwijl ook Newcastle United-verdediger Kieran Trippier is genomineerd.