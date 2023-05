Problemen stapelen zich op voor Dortmund na penaltymisser Haller: Mainz kent geen genade in kampioensduel

Rampscenario in de maak voor Borussia Dortmund? De ploeg lag op titelkoers en zou aan een overwinning op Mainz genoeg hebben om het kampioenschap te veroveren. Maar na 25 minuten voetbal is die hosannastemming helemaal weg bij Die Borussen. Mede dankzij een gemiste penalty van Sebastien Haller kijkt Dortmund tegen een 0-2 achterstand aan.

Mainz, dat nergens meer voor speelt, opende na een kwartier de score via Andreas Hanche-Olsen. Dortmund leek in eerste instantie niet geschrokken, want de ploeg kreeg vlak daarna de kans om vanaf de stip weer op gelijke hoogte te komen. Haller faalde echter oog in oog met Finn Dahmen. Vijf minuten later werden de zorgen nog groter toen Karim Onisiwo de bezoekers op 0-2 kopte.

🚨🚨| CHANCE: Haller MISSES the penalty!!



Dortmund 0 - 1 Mainz. pic.twitter.com/fis9vbqWsf — CentreGoals. (@centregoals) May 27, 2023

Ook Schalke in de problemen

Ook Schalke verkeert in grote problemen. De ploeg uit Gelsenkirchen lijkt opnieuw af te stevenen op degradatie naar het tweede niveau. Op bezoek bij RB Leipzig moet de ploeg van onder meer Sepp van den Berg winnen om nog een kans te maken op handhaving, maar na twintig minuten leek die hoop de prullenbak in te kunnen. Schalke keek toen al tegen een 2-0 achterstand aan. Door een goal van Marcin Kaminski zijn de bezoekers inmiddels wel weer terug in de wedstrijd gekomen.