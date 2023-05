'PSV had wedstrijd tegen AZ moeten weggeven zodat Ajax vierde zou worden'

Het verbaast Kenneth Perez enigszins dat PSV in de slotfase van de wedstrijd tegen AZ nog voor de overwinning ging. De Eindhovenaren wonnen met 1-2, terwijl een nederlaag ervoor gezorgd zou hebben dat Ajax op de vierde plek zou eindigen in plaats van de derde.

Ajax verloor met 3-1 van FC Twente en was uiteindelijk blij dat AZ niet won van PSV, want anders zou Ajax de derde voorronde van de Conference League in gaan. "Ik vond het eigenlijk opvallend dat PSV niet eerder doordacht: Ajax gaat niet winnen, het staat 3-1…", zegt Perez bij Dit was het Weekend, waarna Milan van Dongen meteen doorheeft waar Perez naartoe wilde. "Zou je 'm hebben weggegeven?", vraagt de presentator. "Ja", antwoordt Perez. "Om het financiële verschil met Ajax kleiner te maken."

Karim El Ahmadi zet er zijn vraagtekens bij. "Het is wel een risico, hè." Van Dongen vult aan: "Als speler maakt dat je toch niet uit, dan wil je toch gewoon winnen? Xavi Simons wil bijvoorbeeld topscorer worden." Perez begrijpt die argumenten wel, maar ziet ook dat PSV een kans heeft laten liggen om Ajax dieper het moeras in te duwen. "Het is maar een hersenspinsel. Kijk, er zit wel een financieel verschil tussen Europa League en Conference League."

Van Dongen: "Denken jullie dat de PSV-directie daar misschien nog op hoopte in de slotfase? Ik sluit het niet uit." Perez: Hoe je het wendt of keert, het verschil in geld is groot met Ajax. Om dat kleiner te maken, moet Ajax zo laag mogelijk spelen. Of is dat heel cynisch?"