PSV komt te laat: Feyenoord gaat aan de haal met Ramiz Zerrouki

Feyenoord heeft Ramiz Zerrouki (zo goed als) binnen. FC Twente meldt via de officiële kanalen een akkoord te hebben bereikt met de Rotterdammers over de transfer van de 24-jarige middenvelder. De overgang wordt in een later stadium afgerond. PSV grijpt zodoende naast de komst van de controleur. Eerder op de dag werd bekend dat de Eindhovenaren hebben geïnformeerd naar de international van Algerije.

Voor Feyenoord is het na diverse pogingen eindelijk raak. De Rotterdammers probeerden Zerrouki vorig jaar voor het eerst naar De Kuip te halen. Een akkoord met Twente werd toen niet bereikt. In januari meldde Feyenoord zich opnieuw in Enschede, maar Twente hield de poot stijf en verkocht de competitiegenoot voor de tweede en derde keer een 'nee'.

Volgens Tubantia moet Zerrouki zelf nog tot overeenstemming komen met Feyenoord. Dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Zerrouki heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een transfer naar de Rotterdamse club wel ziet zitten. Als het aan hem had gelegen, dan had hij dit seizoen het Feyenoord-shirt al om de schouders gedragen.

Zerrouki beschikt bij Twente over een contract dat nog één jaar doorloopt tot de zomer van 2024. De club uit Enschede heeft de eenzijdige optie om er nog een seizoen aan vast te plakken. Over de hoogte van de transfersom worden geen uitspraken gedaan. Volgens onbevestigde geruchten telt Feyenoord rond de acht miljoen euro neer.