PSV kon makkelijk kampioen worden: 'Als ze die gewoon wonnen, stonden ze op nummer één'

Feyenoord is met afstand de terechte kampioen van Nederland geworden. In de FCUpdate Podcast ging het lang over het kampioenschap van de Rotterdammers, maar ook over de onzekerheid bij PSV. De Eindhovenaren hebben de nodige slechte resultaten behaald tegen ploegen die tegen degradatie vechten. Een positief resultaat in die wedstrijden had zomaar een titel kunnen betekenen. "Ze zullen zich wel achter de oren krabben daar, waarom is het toch misgegaan?", aldus redacteur Nathan Sprey.

