PSV wil grondig gaan renoveren: Duidelijkheid over huurlingen en vertrekkers

PSV wil komende zomer grondig gaan renoveren. Rik Elfrink schrijft namens het Eindhovens Dagblad dat technisch directeur Earnest Stewart 'schoon schip' gaat maken. Er lijken tien spelers te gaan vertrekken uit het Philips Stadion, waar dus ook het nodige voor teruggehaald moet worden.

'Terwijl er nog genoeg te evalueren is, wil iedereen binnen de club het liefst zo snel mogelijk door naar de volgende fase', schrijft de PSV-watcher in een analyse. Over minder dan tien weken staan de eerste belangrijke wedstrijden op het programma, zoals de strijd om de Johan Cruijff Schaal, waardoor er achter de schermen een drukke transferzomer wacht voor PSV. Er moet een nieuwe hoofdtrainer worden gevonden én de bezem moet flink door de selectie heen.

De verwachting is dat PSV deze zomer schoon schip gaat maken in de technische staf. Fred Rutten en André Ooijer hadden al aangegeven te vertrekken, maar daar zal het vermoedelijk niet bij blijven. Daarnaast zal de spelersgroep flink gerenoveerd gaan worden. Alle vier de huurlingen van PSV, Jarrad Branhtwaite, Thorgan Hazard, Fabío Silva en Savio, zullen terugkeren bij hun werkgevers. Branthwaite werd langere tijd gelinkt aan een langer verblijf bij PSV, maar heeft zijn laatste wedstrijd in het rood-wit gespeeld.

Daarnaast zullen er ook spelers die langer vastliggen in Eindhoven gaan vertrekken, weet Elfrink: 'De verwachting is daarnaast dat Joël Drommel, Jordan Teze, Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez vertrekken bij PSV, terwijl de club ook nog spelers wil doorselecteren en verhuren', schrijft hij. Daarnaast willen de Eindhovenaren ook Maxi Romero en Timo Baumgartl van de hand doen.

Zoektocht naar versterking

Een van de spelers die PSV na de zomer zou kunnen versterken is Stijn Spierings. Volgens FCUpdate-journalist Mounir Boualin is de middenvelder van Toulouse hard op weg naar Eindhoven. De onderhandelingen tussen de twee partijen zouden zich in de afrondende fase bevinden.