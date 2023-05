PSV ziet 'nieuwe Mauro Júniors' en heeft twee Brazilianen op de radar

PSV heeft twee Braziliaanse talenten op de radar gekregen. De 17-jarige middenvelder Rhuan Gabriel en de 16-jarige aanvaller Ruan Índio krijgen binnenkort de kans om zich te laten zien aan de Eindhovenaren. Dat komt voort uit het samenwerkingsverband met Cruzeiro.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De twee voetballers komen aan het einde van de maand mei naar PSV en werken daar mede onder begeleiding van een Braziliaanse jeugdtrainer een stage af. Twee weken krijgen zij de kans om zich te laten zien in het Philips Stadion, om vervolgens op 5 juni weer richting hun thuisland terug te keren.

Het is een route die eerder Mauro Júnior met succes aflegde en een manier om de talenten op jonge leeftijd al te kunnen spotten. Beide spelers mogen namelijk pas op z'n vroegst op hun achttiende worden vastgelegd door PSV, dat op deze manier hoopt het huiswerk tijdig te kunnen doen. Zeker voor jeugdinternational Gabriel is er behalve van PSV ook nog meer internationale interesse.

De nummer twee van de Eredivisie heeft meer samenwerkingsverbanden lopen en hoopt op die manier grote talenten op de radar te kunnen krijgen. ‘Onder meer met het Amerikaanse Austin FC kan PSV nog uitwisselingen organiseren’, schrijft het ED. Índio is een multi-inzetbare aanvaller, maar voornamelijk een diepe spits. Gabriel is een centrale middenvelder, die eerder verdedigend dan aanvallend ingesteld is.