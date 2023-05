PSV ziet toekomst in huurling maar krijgt pittige buitenlandse concurrentie

PSV zou volgend seizoen dolgraag opnieuw willen beschikken over de Portugese huurling Fábio Silva. De Eindhovense club moet daarvoor wel zaken zien te doen met zijn werkgever Wolverhampton Wanderers, bij wie zich al verschillende clubs hebben gemeld voor de twintigjarige aanvaller.

Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. Silva kwam afgelopen winter op huurbasis van de Wolves, die in 2020 nog 40 miljoen euro neertelden voor het destijds nog maar achttienjarige talent van FC Porto. Gedurende de eerste seizoenshelft speelde Silva op huurbasis voor het Belgische Anderlecht, maar daar had hij het minder naar zijn zin. Een overstap naar PSV bood uitkomst, toen de Eindhovenaren op zoek moesten naar extra aanvallende opties na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool en later Noni Madueke naar Chelsea.

Artikel gaat verder onder video

Silva staat volgens Elfrink zeker open voor een langer verblijf in Eindhoven, "zeker als de Champions League-voorrondes worden gehaald." De kans dat dat gebeurt lijkt groot; met nog drie speelronden in de Eredivisie te gaan heeft PSV de tweede plaats op de ranglijst stevig in handen. De voorsprong op nummer drie Ajax bedraagt vijf punten, terwijl nummer vier AZ met acht punten achterstand alleen op papier nog een bedreiging lijkt te vormen.

Al eerder deed PSV volgens de clubwatcher een poging om Silva definitief over te nemen van zijn Engelse werkgever, maar daar wilde Wolves niets van weten. Na het seizoen wil de club wel praten over een nieuwe verhuurperiode, maar PSV krijgt daarbij wel concurrentie. "Clubs uit Italië, Spanje, Engeland en Turkije hebben recent bij Wolverhampton Wanderers al wel geïnformeerd naar een huurdeal voor Silva in het komende seizoen", weet Elfrink.