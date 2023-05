Real Madrid slecht muur Getafe maar vreest sterkhouder te moeten missen in Manchester

Real Madrid heeft zaterdagavond een nipte 1-0 zege geboekt op stadgenoot Getafe. Marco Asensio zorgde in de tweede helft voor de enige treffer van de avond. Een grote smet op de zege was het uitvallen van Eduardo Camavinga, die kort voor het einde met een op het oog vervelende knieblessure naar de kant moest.

Met het oog op de return in de Champions League tegen Manchester City van aankomende woensdag besloot Real-trainer Carlo Ancelotti zaterdag een flink aantal basisspelers rust te gunnen. Zo zaten Karim Benzema en David Alaba niet eens bij de selectie en kwamen Toni Kroos, Luka Modric en Vinícius Júnior slechts als invaller binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

In hun plaats had Ancelotti wel weer eens goed nieuws voor Eden Hazard, die pas voor de tweede (!) keer dit seizoen vanaf de aftrap mocht meedoen. Ook Asensio, Dani Ceballos en Nacho mochten weer eens beginnen, en eerstgenoemde brak twintig minuten voor tijd met een schot dat via een Getafe-speler binnenviel de ban.

Kort voor tijd volgde echter een domper toen Camavinga naar de kant moest. In de dugout werd de middenvelder vervolgens behandeld aan zijn knie. Door de zege van Real weet concurrent FC Barcelona in ieder geval dat het zondag niet zonder zelf te spelen kampioen kan worden. Alleen als de ploeg zelf wint van stadgenoot Espanyol, dan is de Spaanse titel een feit.