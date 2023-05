Reijnders kan niet veel met vraag na afloop: 'Daar ben ik eigenlijk niet echt mee bezig'

Tijjani Reijnders pakte zaterdagavond namens AZ een puntje op bezoek bij Ajax. De wedstrijd eindigde in 0-0 en de strijd om plek drie blijft daardoor onbeslist. De middenvelder is bezig aan een sterk seizoen, na afloop vroeg ESPN-interviewer Milan van Dongen of hij er zich van bewust is dat de ogen deze wedstrijd op hem waren gericht.

“Je weet ook voor jezelf dat dit een wedstrijd is waar de bondscoach naar kijkt en waar veel mensen op jou letten. Ben je je daar bewust van?”, begon Van Dongen. “Daar ben ik eigenlijk niet echt mee bezig. Ik probeer elke wedstrijd het beste uit mezelf te halen”, reageert Reijnders, die niet heel tevreden kon terugkijken op zijn optreden. “Ik was een paar keer slordig, vooral in de tweede helft, denk ik. Het is aan mij om dat volgende keer minder te doen.”

Reijnders leek in de eerste helft op weg naar de openingstreffer voor de Alkmaarders. De middenvelder werd door Yuki Sugawara alleen op Geronimo Rulli afgestuurd, maar faalde in het een-tegen-een-duel. “Helaas schoot ik hem tegen zijn been aan. Ik denk dat ik de bal voorbij de keeper moest slepen. Je weet dat bij Ajax daar de ruimtes kunnen vallen”, reageert de AZ-speler.

Schietcursus bij Pavlidis

De middenvelder had AZ dus vroeg in de wedstrijd aan de leiding moeten schieten, maar verzuimde dat te doen. “Even bij (Vangelis, red.) Pavlidis op cursus deze week”, grapte interviewer Van Dongen, waarna Reijnders in de lach schiet. “Daar ga ik het inderdaad even met ‘Paffie’ over hebben”, zegt de spelmaker.