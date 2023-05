Rijkaard tipt Ajax in zoektocht naar trainer: 'Ik hoop dat hij de kans gaat krijgen'

Frank Rijkaard hoopt dat Ajax gaat beslissen om verder te gaan met hoofdtrainer John Heitinga. De oud-speler van de Amsterdammers zou het niet eerlijk vinden als Heitinga nu al wordt af geserveerd na een moeizaam seizoen. De bepalende spelers van de Amsterdammers willen ook graag met hem door.

Heitinga stapte halverwege het seizoen in bij Ajax, dat Alfred Schreuder op straat zetten na teleurstellende resultaten. Komend weekend moet Heitinga met de Amsterdammers proberen om alsnog de tweede plek te pakken in de Eredivisie. "John is dat risico aangegaan. Met zijn komst zijn de resultaten in eerste instantie verbeterd. Mijns inziens heeft hij het goed gedaan", vertelt Rijkaard in gesprek met De Telegraaf.

De ex-trainer van onder meer FC Barcelona vindt dat men Heitinga niet kan beoordelen op basis van het afgelopen half jaar. "Als een trainer er door beslissingen uit het verleden al op een moeilijk moment instapt, vind ik niet – zelfs nooit – dat je hem goed kunt beoordelen op een half seizoen. Dus wat mij betreft, verdient hij het als kind van de club om als hoofdtrainer aan een nieuw seizoen te beginnen."

Rijkaard ziet wel dat er veel werk aan de winkel is bij Ajax, dat de Champions League dreigt mis te lopen. Daarnaast belooft het een drukke transferzomer te worden in Amsterdam. "Rekening houdend met het feit dat er misschien spelers zullen weggaan, wordt het een geweldige uitdaging om het Ajax publiek weer volop tevreden te krijgen. Maar nogmaals, ik hoop voor John dat hij die kans gaat krijgen van de Ajax-top!"