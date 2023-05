Rijkaard ziet zijn oude pupil uitstekend werk verrichten bij FC Barcelona: 'Hij is nu de koning'

Frank Rijkaard is trots op de prestaties van Xavi Hernández bij FC Barcelona. Op dit moment staat zijn oude club op een comfortabele eerste plaats met dertien punten voorsprong op naaste belager Atlético Madrid. Een kampioenschap komt wel heel dichtbij.

In Amsterdam was er een wedstrijd tussen de Barça Foundation en Ajax-Only Friends. Bij dat evenement was ook Rijkaard aanwezig. De oud-international van Oranje volgt zijn oude Spaanse club nog altijd op de voet en kijkt met veel plezier naar zijn oude pupil Xavi. "Ik heb goede herinneringen aan Xavi", zei Rijkaard in gesprek met de clubmedia van FC Barcelona. Nu is hij de koning van het voetbal geworden. Ik ben erg blij om te zien dat het team op de goede weg is en op het punt staat om de competitie te winnen. Xavi verdient dat en de Barça-fans ook."

Rijkaard heeft nog wat meer oude bekenden zitten bij de club uit Spanje. "Ik ben ook blij voor voorzitter Joan Laporta, met wie ik heb samengewerkt. Het is een vreugde om te zien dat ze samen succesvol zijn."

Waar het in Europa wat minder ging voor Barça met de uitschakeling in de Champions League en Europa League, ging het in de eigen competitie wel goed. "Ze hebben een geweldig seizoen gehad", zegt Rijkaard. "Het winnen van de Spaanse Super Cup was erg belangrijk. Ik verwacht nu dat Barça zich binnenkort ook tot landskampioen zal kronen. Het was een eer om daar te werken."