RKC Waalwijk vreest: 'Oosting wil Seuntjens meenemen naar Enschede, Vaessen in beeld bij PSV en Feyenoord'

Mats Seuntjens is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste weken als speler van RKC Waalwijk. De aanvaller tekende begin dit jaar een contract tot het einde van het seizoen bij de middenmoter in de Eredivisie, maakt sindsdien veel indruk en kan een sterk half jaar bekronen met een transfer naar FC Twente. Volgens De Telegraaf heeft Joseph Oosting, nu nog trainer van RKC Waalwijk maar vanaf volgend seizoen werkzaam in Enschede, toestemming gekregen om Seuntjens eventueel mee te nemen naar de Grolsch Veste.

Seuntjens droeg in de eerste helft van dit seizoen nog de aanvoerdersband bij Fortuna Sittard, maar hij slaagde er niet in om het verschil te maken bij de club waar het eigenlijk al het hele seizoen heel onrustig is. De aanvaller koos in de winter eieren voor zijn geld. Fortuna Sittard en Seuntjens namen na goed overleg afscheid van elkaar. De speler was transfervrij en stond in de belangstelling van meerdere clubs uit de Eredivisie. Zijn keuze viel op RKC Waalwijk en die heeft goed uitgepakt.

RKC Waalwijk is bezig aan een uitstekend seizoen en bezet dankzij de 4-1 overwinning op FC Volendam de achtste plaats. De ploeg van trainer Oosting is nog volop in de race voor deelname aan de play-offs voor een Europese ticket. Seuntjens heeft een belangrijk aandeel in het Waalwijkse succes in de tweede seizoenshelft. Hij was vooralsnog goed voor vier doelpunten en acht assists. De prestaties van Seuntjens blijven niet onopgemerkt. Hij heeft aan interesse niks te klagen. Volgens De Telegraaf wil Oosting hem dus graag meenemen naar FC Twente, maar toont ook FC Utrecht interesse. Bovendien zou AZ ‘overwegen’ Seuntjens terug te halen naar Alkmaar.

Leegloop

Seuntjens is niet de enige belangrijke kracht die RKC Waalwijk na dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid gaat verlaten. Saïd Bakari en Pelle Clement verruilen de huidige nummer acht van de Eredivisie voor Sparta Rotterdam en doelman Etienne Vaessen zou zich bij een groot aantal clubs in de kijker hebben gespeeld. ‘Een paar weken geleden zat het Italiaanse Torino voor hem op de tribune. Vaessen is verder in beeld bij PSV, Feyenoord, Vitesse en Real Betis, Boavista en meerdere Belgische clubs. Bij PSV en Feyenoord zou het gaat om de positie van tweede doelman’, schrijft De Telegraaf.