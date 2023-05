Rotterdamse politiek is duidelijk: scholieren moeten vrij krijgen voor huldiging Feyenoord

Feyenoord wordt aanstaande maandag bij een eventueel kampioenschap gehuldigd op De Coolsingel. Als het aan de Rotterdamse politiek ligt, krijgen leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs vrij om daar bij te zijn. Een ingediende motie van GroenLinks en D66 over deze kwestie werd donderdag aangenomen.

"Door het aannemen van de motie spreekt de gemeenteraad uit dat de huldiging als 'gewichtige omstandigheid' wordt gezien en daarmee een geldige reden is voor verlof", werd Judith Bokhove, fractievoorzitter van GroenLinks, geciteerd door RTL. Toch betekent dat niet dat leerlingen daadwerkelijk vrij zijn aanstaande maandag. Die beslissing moet namelijk genomen worden door de directeuren van de betreffende scholen.

Dat wordt bevestigd door de overkoepelende stichting BOOR, dat in totaal 75 scholen met 30.000 leerlingen onder zich heeft. De verwachting is echter dat de schooldirecteuren niet in de weg gaan liggen voor leerlingen die graag naar De Coolsingel willen. Voor examenleerlingen is een vrije dag niet mogelijk. "Je hart mag bij de huldiging liggen, je hoofd moet bij de examens zijn", voegde Bokhove nog toe.

Feyenoord staat drie wedstrijden voor het einde van de competitie acht punten voor op achtervolger PSV. De Rotterdammers nemen zondagavond bij een overwinning op Go Ahead Eagles de schaal in ontvangt. Die wordt mogelijk uitgereikt door clubiconen Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie. De aftrap in De Kuip is zondagmiddag om 16.45 uur. Go Ahead is momenteel de nummer elf van de Eredivisie en droomt nog van de play-offs.