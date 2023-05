Ruben van Bommel gaat aankomende zomer een transfer naar de Eredivisie maken, zo heeft de achttienjarige vleugelaanvaller zojuist verklapt na het verloren play-offduel van MVV Maastricht met NAC Breda (1-4). Voor welke club Van Bommel MVV zal verruilen wil hij nog niet prijsgeven, maar de belofte bevestigt al wel dat hij volgend seizoen namens een andere club actief zal zijn in de Eredivisie.

“Nee, het is nog niet duidelijk waar ik heen zal gaan. Maar het zal niet lang meer duren voordat het duidelijk is, laat ik het zo zeggen”, reageert Van Bommel na afloop desgevraagd voor de camera van ESPN. Op de vraag van verslaggever Leo Oldenburger of Van Bommel volgend seizoen wel actief zal zijn in de Eredivisie, reageert de linksbuiten vervolgens bevestigend. Van Bommel werd de afgelopen weken in de media vooral gelinkt aan FC Twente en Go Ahead Eagles.

Voor Van Bommel en MVV kwam er zaterdag tegen NAC abrupt een einde aan het seizoen. De Maastrichtenaren verloren in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie met 1-4 van NAC, hetgeen na het 1-0 verlies uit de heenwedstrijd onvoldoende was voor een plek in de finale. Toch kijkt Van Bommel terug op een goed seizoen met MVV.

MVV eindigde het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie als vijfde, terwijl Van Bommel met 15 doelpunten en 3 assists in 31 duels persoonlijk ook een uitstekende voetbaljaargang kende. “Het was een mooi seizoen. Het seizoen begon niet heel mooi, want ik zat dertien wedstrijden op de bank. Maar toen ik erin kwam, kreeg ik wel wat meer vertrouwen en ging het lekker. Uiteindelijk ben ik blij dat ik het team heb kunnen helpen. Het is mooi dat ik mezelf in de kijker heb kunnen spelen. Nu wil ik een stap maken: op naar volgend seizoen”, aldus Van Bommel.