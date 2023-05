Politie arresteert 154 supporters van AZ na zingen van liederen in de metro

Voorafgaand aan de wedstrijd Ajax en AZ zijn 154 supporters van de Alkmaarders opgepakt. De supporters worden sinds 19.30 uur vastgehouden op het cellencomplex in Amsterdam-Zuidoost.

"De supporters worden ruw behandeld en met geweld uit de bus getrokken door de ME", zo meldt het account Voetbal Ultras op Twitter. Te zien is dat een ruit van een bus is gebroken. "Ook zijn er een aantal kleine confrontaties geweest tussen supporters van Ajax en AZ", aldus het account.

Antisemitische liederen

De politie Amsterdam meldt dat de supporters zijn aangehouden omdat ze 'antisemitische liederen zongen in de metro'. Na herhaaldelijk waarschuwen door de politie werd de metro rond 19.30 uur stilgezet op station Strandvliet, kort voor de Johan Cruijff ArenA. In de metro zaten agenten en die hebben alle supporters die zongen aangehouden voor groepsbelediging, meldt de politie.