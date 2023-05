Rutten duidelijk over eventuele zege bij AZ, maar baart ook opzien: 'Dat moet de norm zijn'

Mocht PSV zich zondag op de laatste speeldag van de Eredivisie alsnog verzekeren van de tweede plek en daarmee het seizoen nog een beetje tot een goed einde weten te brengen, dan zal er vast en zeker sprake zijn van opluchting en blijdschap. Maar volgens Fred Rutten ook niet meer dan dat. Want volgens de interim-trainer van PSV vieren de Eindhovenaren enkel feest als ze landskampioen zijn.

En dat was de doelstelling bij aanvang van dit seizoen. De Eindhovenaren lieten er in de zomerse transferperiode geen misverstand over bestaan. Waar Ajax en Feyenoord een moeizame start kenden op de transfermarkt, sloeg PSV al in een vroeg stadium toe. De nummer twee van het afgelopen seizoen haalde onder anderen Luuk de Jong, Guus Til, Xavi Simons en Walter Benítez naar Eindhoven. Tel daar de aanwezigheid van Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré bij op en PSV was misschien wel de belangrijkste titelkandidaat.

Maar ook het vijfde seizoen na de laatste landstitel (2018) heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. PSV legde weliswaar beslag op de Johan Cruijff Schaal én de KNVB Beker, maar een seizoen zonder landstitel is geen geslaagd seizoen. Dat lijkt Rutten, die in de laatste competitiewedstrijd tegen AZ de vervanger is van de woensdag opgestapte Ruud van Nistelrooij, althans aan te geven in de aanloop naar de cruciale ontmoeting in Alkmaar. “Feestjes vier je bij PSV als je kampioen wordt. Dat hoort bij deze club, dat moet de norm zijn. Dit is een grote club”, zei hij vrijdagmiddag op de persconferentie tegen de aanwezige media.

Opvallend is die uitspraak natuurlijk wel. PSV veroverde zowel vorig én dit seizoen de KNVB Beker. Beide keren door Ajax te verslaan in de finale. Beide eindzeges werden uitgebreid gevierd door PSV. Van De Kuip tot het eigen Philips Stadion. In de laatste speelronde strijdt PSV nog om de tweede plek achter Feyenoord. De Eindhovenaren hadden zich afgelopen zondag al kunnen verzekeren van een ticket voor de voorronde van de Champions League, maar kwamen op eigen veld niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen sc Heerenveen. Nu staat de druk er flink op bij PSV. Wint Ajax bij FC Twente, dan mag de ploeg uit Noord-Brabant níét verliezen in Alkmaar. Gebeurt dat wel, dan is de tweede plek alsnog voor Ajax.