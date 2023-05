Rutten keek op van vertrek Van Nistelrooij: 'Het kwam binnen als een bom'

Fred Rutten zag het plotselinge vertrek van Ruud van Nistelrooij bij PSV niet aankomen. De assistent-trainer, die zondag in het cruciale duel tegen AZ de honneurs zal waarnemen, wilde op de persconferentie niet te veel ingaan op de situatie, maar geeft aan dat het vertrek van de trainer binnensloeg als een bom.

"Het nieuws van Ruud kwam als een bom binnen", geeft de assistent-trainer van de Eindhovenaren aan. "Zijn besluit zag ik niet aan komen anders had ik geprobeerd hem ervan te weerhouden. Het heeft me allemaal heel erg bezig gehouden, maar ik heb de knop om gezet. Is dit de laatste wedstrijd voor mij bij PSV? Ja dat denk ik wel. Nu ben ik de professional en samen werken we naar AZ toe."

Rutten denkt dat de verstandshouding tussen hem en Van Nistelrooij goed was: "Ik heb goed met Ruud samen gewerkt, waar de kink in de kabel is gekomen is niet relevant als het al zo is, ik wil dat de focus op AZ gaat. Ik heb Ruud niet gesproken, maar we hebben wel app contact. Ik heb ook ik dezelfde situatie gezeten, ik weet hoe Ruud zich voelt. Even laten rusten", is het advies van de ervaren trainer.

Dat Rutten na de tegenslag van deze week het vizier snel op de wedstrijd van zondag wilde hebben is logisch, aangezien in Alkmaar wordt uitgemaakt welke club er op de tweede plaats in de Eredivisie eindigt. Door het puntverlies van PSV van vorig weekend kan Ajax de Brabanders nog inhalen, waardoor een goed resultaat op bezoek bij AZ voor de Eindhovenaren noodzakelijk is.