Vier clubs willen stap zetten naar Eredivisie, Barcelona treft degradatiekandidaat

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 23 mei.





Wedstrijden

VVV Venlo – Willem II (18.45 uur)

De promotiestrijd in de play-offs om promotie/degradatie barst los. Het was al lang en breed bekend dat Heracles Almelo en PEC Zwolle rechtstreeks zouden promoveren, maar er is nog één plekje over. Willem II kan de derde ploeg worden die ook na één jaar in de Keuken Kampioen Divisie weer terugkeert op het hoogste niveau. In de reguliere competitie eindigden de Tilburgers op een vierde positie. De thuisploeg uit Venlo speelt voor het tweede jaar op het tweede niveau van Nederland en eindigde als nummer zeven. In de vorige ontmoeting tussen deze ploegen werd het nog 2-1 voor Willem II. Wie zet de eerste stap richting de halve finale van de nacompetitie?

NAC Breda – MVV Maastricht (21.00 uur)

Een andere spannende wedstrijd in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Beide ploegen eindigden met een puntenaantal van 59 en hadden ook nog eens een doelsaldo van nul. Veel spannender kun je het haast niet krijgen. MVV had een ijzersterke periode dit seizoen en stond in die tijd ook even op de eerste plek. Daarna ging het even minder, maar de play-offs zijn toch bereikt. NAC had dit seizoen een trainerswissel nodig om weer wat punten te gaan halen en de nacompetitie te bereiken. Peter Hyballa kwam en zorgde dat het lukte. In de laatste ontmoeting tussen deze twee teams werd 4-1 voor de thuisploeg. Gaat het nu weer zo’n afstraffing worden of kan MVV al een eerste stap zetten richting de halve finale?

Real Valladolid – FC Barcelona (22.00 uur)

FC Barcelona is al een tijdje kampioen, maar moet nog wel aantreden tegen het tegen degradatie strijdende Real Valladolid. Die ploeg staat op dit moment achttiende in de competitie en die plaats zorgt voor degradatie. Bij een overwinning kan het een plekje omhoog komen en een stap in de goede richting zetten. Het is nog maar de vroeg in welke hoedanigheid Barça gaat aantreden in deze wedstrijd, want na de wedstrijd van zaterdag tegen Real Sociedad (1-2 verlies voor Barcelona) werd de ploeg nog gehuldigd voor het kampioenschap. De ploeg trad toen wel met de vaste ploeg aan. Kan Valladolid stunten in eigen huis of doet Barcelona zijn plicht?

Voetbal op tv

18.45 uur: VVV Venlo – Willem II, ESPN – live verslag van deze wedstrijd in de play-offs om promotie naar de Eredivisie

19.30 uur: Real Sociedad – UD Almeria, Ziggo Sport – live verslag van deze wedstrijd in de LaLiga

21.00 uur: NAC Breda – MVV Maastricht, ESPN – live verslag van deze wedstrijd in de play-offs om promotie naar de Eredivisie

22.00 uur: Real Valladolid – FC Barcelona, Ziggo Sport – live verslag van deze wedstrijd in de LaLiga