Schalke 04 ziet Houdini-act in slotfase misgaan, Letsch voltooid handhavingsopdracht knap

Schalke 04 is een jaar na de terugkeer naar de Bundesliga weer gedegradeerd uit het hoogste niveau. De knappe inhaalrace van de laatste weken kwam zaterdagmiddag tegen RB Leipzig ten einde (4-2 verlies). Hertha BSC was al enige tijd gedegradeerd uit de Bundesliga, maar de vraag was wie daarbij zou komen. FC Augsburg, VfB Bochum en 1899 Hoffenheim redden het uiteindelijk wel, terwijl VfB Stuttgart de nacompetitie in moet gaan.

RB Leipzig – Schalke 04 4-2

Sinds speelronde 9 stond Schalke 04 onder de streep van de Bundesliga, maar dankzij drie zeges in de laatste zes duels mochten Die Königsblauen toch weer hopen op de slotdag. Na een razendsnelle 2-0 achterstand tegen RB Leipzig, dat zeven van de laatste acht duels in Duitsland won, leek het doek na de lange inhaalrace al voor de pauze te vallen. Binnen het half uur zorgde Marcin Kaminski voor de aansluitingstreffer en na de thee gaf een ontzettend ongelukkig eigen doelpunt van Willi Orbán de bezoekers nog meer hoop.

Door alle goede resultaten van de concurrentie had Schalke 04 echter een overwinning nodig om niet alsnog na één seizoen weer terug te moeten naar de 2. Bundesliga en dus ging het op jacht naar de ultieme ontsnapping. Maar waar de bezoekers in de aanval gingen, viel de treffer in de counter aan de andere kant. In zijn laatste duel voor RB Leipzig gaf Christopher Nkunku de assist op Yussuf Poulsen, die het lot van Schalke 04 beslechtte. In blessuretijd maakte de naar Chelsea verkassende spits ook nog zelf zijn laatste doelpunt voor RB Leipzig.

VfB Stuttgart – 1899 Hoffenheim 1-1

De beste papieren om degradatie te ontlopen aan het begin van deze speelronde had 1899 Hoffenheim, dat alleen in het slechtste scenario nog veroordeeld kon worden tot de play-offs. Omdat VfB Stuttgart mogelijk ook baat had bij een gelijkspel, was het duel grotendeels bloedeloos. Maar omdat vrijwel alle concurrenten op voorsprong kwamen, had de thuisploeg niets meer aan een gelijkspel en was een salonremise geen optie meer. Toch waren het de bezoekers die profiteerden van de ruimtes die daarna ontstonden, want Ihlas Bebou kopte twintig minuten voor tijd de bezoekers op voorsprong. Uiteindelijk kwam de remise er overigens alsnog, want vrij snel na het openingsdoelpunt maakte Tiago Tomas de gelijkmaker. Dat was echter niet genoeg voor om de nacompetitie te ontlopen, want door de winnende concurrentie is VfB Stuttgart de nummer zestien geworden.



VfB Bochum – Bayer Leverkusen 3-0

Thomas Letsch verliet Vitesse dit seizoen met als missie om VfB Bochum in de Bundesliga te houden. Hij kwam met zijn elftal een aantal keer boven de streep te staan, maar stond bij het ingaan van de laatste speelronde op de zestiende plaats. Met een zware wedstrijd tegen Bayer Leverkusen op het menu was het perspectief troebel, maar na een extreem vroege rode kaart voor Amine Adli vanwege een schoppende beweging na drie minuten kwam er al snel meer uitzicht voor VfB Bochum (zie onder).

Treffers van Philipp Förster en Takuma Asano zorgden voor een royale voorsprong én uiteindelijk simpele zege voor Letsch en consorten, die met een fraaie lob van Kevin Stöger werd bekroond. Daardoor is de Duitse coach op knappe wijze uiteindelijk geslaagd is in zijn missie. Door de verrassende zege van het gedegradeerde Hertha BSC op VfL Wolfsburg deed de nederlaag die Werkself uiteindelijk ook geen pijn in de strijd om Europees voetbal.

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg 2-0

Met 34 punten had de formatie van Jeffrey Gouweleeuw op voorhand de beste papieren, maar na een vroege treffer van Luca Netz, de virtuele voorsprongen van vrijwel alle concurrenten én rode kaart van Robert Robert Gumny op slag van rust – toen de voorsprong van de thuisclub dankzij Jonas Hofmann al was verdubbeld – werd het toch behoorlijk vrezen. Alleen omdat VfB Stuttgart niet won van 1899 Hoffenheim, bleef het zich al veilig voelende FC Augsburg alsnog rechtstreeks in de Bundesliga. Maar zo spannend als de middag uiteindelijk verliep, daar had men vermoedelijk niet meer op gerekend bij FC Augsburg.

Eindstand:

14. VfL Bochem: 35 punten (-32)

15. FC Augsburg: 34 punten (-19)

----------------------------------------

16. VfB Stuttgart: 33 punten (-12)

---------------------------------------

17. Schalke 04: 31 punten (-16)

18. Hertha BSC: 29 punten (-27)