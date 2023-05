Schreuder heeft grote plannen met PEC Zwolle: 'Minimaal zes versterkingen'

Dick Schreuder heeft grote plannen met PEC Zwolle voor het komende seizoen. De oefenmeester stelt hoge eisen aan de clubleiding richting het Eredivisievoetbal dat voor de deur staat na de zomer. Er is een flink aantal versterkingen nodig om niet weer na één jaar terug te keren in de Eerste Divisie, stelt hij.

Schreuder wil minimaal zes ‘goede’ versterkingen naar PEC Zwolle halen. “Thomas van den Belt moet vervangen worden. Er moeten verdedigers bij, want Bram van Polen en Bart van Hintum worden ouder. Er moet een spits bij, een linkerwingback, misschien ook wel een rechter. Dan kom je al snel op zes. En dan moet je hopen dat Thomas Beelen blijft”, somt de hoofdtrainer op in gesprek met De Stentor.

Het spelersbudget dat vorig seizoen na de degradatie werd gehalveerd, moet volgens hem omhoog. Dit voetbaljaar had PEC Zwolle veel spelers zonder ervaring in het betaalde voetbal in de selectie, maar dat risico kan in de Eredivisie niet meer worden genomen. Schreuder: “Je hebt in de Eredivisie spelers nodig met ervaring. We missen spelers in de tussenleeftijd, van een jaar of 23 tot 30. Dat zijn vaak spelers die al een paar jaar in een eerste elftal speelden, die weten wat het is als je drie of vier keer op rij verliest en de kleedkamer kunnen beïnvloeden, want daar ben je niet altijd bij als trainer.”

Naast nieuwe spelers vindt Schreuder ook dat de faciliteiten van PEC Zwolle behoorlijk op de schop moeten. Die oproep deed hij aan het einde van het vorige seizoen ook al, maar destijds was er door de degradatie geen budget. Ook wil Schreuder een ruimte (‘videoroom’) om beelden te kunnen bekijken met de A-selectie. Daarin loopt de club volgens de coach achter op onder anderen NEC en RKC Waalwijk.