Slot baalt mee met afwezige sterkhouder: 'Voor hem en de groep is het heel jammer'

Gernot Trauner moet de kampioenswedstrijd van Feyenoord aanstaande zondag aan zich voorbij laten gaan. De verdediger staat nog een tijdje aan de kant en is er dus niet bij tegen Go Ahead Eagles. Arne Slot baalt mee met de ervaren Oostenrijker, zo bleek vrijdag tijdens de persconferentie.

"Het is voor hem natuurlijk een teleurstelling", vertelde Slot over de mogelijke kampioenswedstrijd. "Niet zozeer dat hij het feestje moet missen, maar vooral omdat hij niet op het veld kan staan als het team hem hard nodig heeft. Gernot is al bijna twee seizoenen een een belangrijke schakel. We hadden hem er ongelooflijk graag bij gehad. Nu zullen andere jongens dat in moeten vullen. Voor hemzelf en ons als groep is het heel jammer. Dit is de realiteit, we lossen het op met Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen. Daar hebben we veel vertrouwen in."

Trauner kampt voor de tweede keer dit seizoen met een blessure en speelde zodoende 'slechts' negentien wedstrijden in de Eredivisie. De afwezigheid van de international van Oostenrijk wordt opgevangen door Pedersen, die als rechtsback zal spelen. Geertruida schuift door naar het centrum van de defensie om de plek van Trauner over te nemen. Slot kan tegen Go Ahead ook niet beschikken over aanvaller Patrik Wålemark en verdediger Mimeirhel Benita. Zij zijn allebei langdurig geblesseerd en komen dit seizoen sowieso niet meer in actie voor de koploper.

Feyenoord staat met nog drie wedstrijden op het programma acht punten voor achtervolger PSV. De Rotterdammers kunnen de klus in de eigen Kuip klaren als Go Ahead Eagles wordt verslagen. Mocht dat niet lukken, kan het feest 's avonds alsnog losbarsten. Dan moet PSV in Eindhoven ook punten verspelen tegen Fortuna Sittard. Feyenoord speelt vervolgens nog een uitwedstrijd tegen FC Emmen en een thuiswedstrijd tegen Vitesse.