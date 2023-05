Slot komt niet verder dan drie zinnen voorafgaand aan huldiging op de Coolsingel

Arne Slot werd voorafgaand aan de huldiging op de Coolsingel gevraagd naar de vorige avond, maar verder dan drie zinnen kwam de huidige trainer van Feyenoord niet. De Rotterdammers hadden gister een feest en mogen maandagmiddag nog een keer feest vieren in de stad.

Gisterenavond was het een groot feest in De Kuip en ongetwijfeld ook daarna. “Dat was wel heel mooi en ik denk dat we nu nog een mooi toetje gaan krijgen”, zei de trainer van Feyenoord bij ESPN. "We hebben wat beelden gezien. Ik kan me niet voorstellen hoe mooi het gaat worden, maar ik maak wel al een kleine voorstelling van.”

Zondagmiddag kon Feyenoord dan eindelijk de zestiende landstitel binnenslepen. In de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd het 3-0 voor de Rotterdammers en door die overwinning kon PSV de Stadionclub niet meer achterhalen. Een groot volksfeest in Rotterdam kon losbarsten.