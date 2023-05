Slot komt snel met eerste reactie: 'Dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt'

Arne Slot heeft donderdagochtend meteen van zich laten horen na het nieuws dat hij langer bij Feyenoord blijft. De trainer geeft aan dat er wel degelijk interesse was vanuit het buitenland, maar dat het niet zijn intentie is geweest om deze zomer te vertrekken uit De Kuip.

Het nieuws dat Slot blijft werd donderdag in de vroege ochtend gebracht door Voetbal International en het Algemeen Dagblad. "Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij. Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd", aldus Slot in gesprek met het AD.

De 44-jarige trainer vertelt ook waar de gesprekken met Feyenoord de afgelopen dagen over gingen. "Er lopen geen transferbesprekingen en die zijn er ook niet geweest en de bespreking van gisteren ging uitsluitend over een eventuele verlenging. Alle gesprekken met Feyenoord zijn slechts daarop gericht. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord", vertelt de trainer, die met Feyenoord de Champions League in gaat.

Slot is bezig aan zijn tweede seizoen in De Kuip. De geboren Zwollenaar kwam twee jaar geleden over van AZ en kende meteen een succesvol voetbaljaar met de finale van de Conference League. Die wedstrijd werd verloren van AS Roma. nmiddels heeft Slot de kampioensschaal in zijn prijzenkast staan. Aanstaande zondag sluit hij het seizoen met Feyenoord in de eigen Kuip af tegen Vitesse. Daarna begint de zomerstop.