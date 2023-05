Slot krijgt ook 'goede vraag' over zijn toekomst: 'Dat is goed om te benadrukken'

Arne Slot kreeg vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Emmen en Feyenoord veel vragen over zijn toekomst. Die werden door de succesvolle oefenmeester vakkundig afgewimpeld, maar toch werd hij door Martijn Krabbendam verleid tot een antwoord. Dat ging vooral over de transferzomer.

Clubwatcher Krabbendam vroeg namelijk of de aanstaande entree van Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki nog te koppelen is aan de toekomst van Slot. "Dat vind ik wel een mooie vraag, daar wil ik wel op antwoorden", begon Slot zijn verhaal op het perspraatje. "Het zegt niks over mijn toekomst, maar het is wel goed om dat te benadrukken. Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki zijn niet de aankopen van Arne Slot, dat wordt altijd geschreven. Daar zou je deze jongens en de club veel tekort mee doen."

Ondanks het feit dat Van den Belt en Zerrouki dus niet alleen op aanspraak van Slot naar De Kuip komen, staat de trainer volledig achter de beslissingen van Feyenoord op de transfermarkt. "Ik sta er volledig achter, laat daar geen enkele discussie over zijn. Maar dat geldt ook voor de rest van de club. Om dat nou een op een te koppelen aan mijn toekomst, zou richting de club belachelijk zijn. Ik snap wel dat het logisch is dat de jongens het fijn zouden vinden dat ik zou blijven, omdat ze in 'mijn' periode zijn gehaald."

Feyenoord sloot voor het einde van de competitie al twee keer een zogeheten transfersoap af. Van den Belt (21) en Zerrouki (24) stonden allebei al langer op het verlanglijstje van de landskampioen, die het niet eens kon worden met PEC Zwolle en FC Twente. Dat lukte onlangs wel. Van den Belt tekent voor vier seizoenen en kost naar verluidt 850.000 euro. Zerrouki moet het nog eens worden over een contract met de Rotterdammers, die diep in de buidel tasten. Twente ontvangt zo'n acht miljoen euro voor de Amsterdammer.

