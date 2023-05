Slot maakt fraai statement met speciale gasten op persconferentie

Arne Slot verdient alle complimenten voor zijn prestatie met Feyenoord dit seizoen. De oefenmeester zelf trapt vaak genoeg op de rem, maar wat hij met zijn ploeg heeft neergezet is uiteraard hartstikke knap. Volgens Slot is dat echter niet enkel zijn verdienste. De succestrainer vond dat zijn technische staf na afloop van het kampioensduel met Go Ahead Eagles ook in het zonnetje gezet mocht worden.

“Ik denk dat het best vaak over mij gaat, maar dat is niet altijd terecht omdat de mannen die bij me zitten ook een ongelooflijk belangrijke rol spelen in het succes van dit Feyenoord”, zei Slot op de persconferentie. De hoofdtrainer van de landskampioen doelde daarmee op zijn assistenten John de Wolf, Marino Pusic en keeperstrainer Khalid Benlashen. De Wolf stond begin vorige maand nog in het middelpunt van de aandacht toen hij tijdens De Klassieker tegen Ajax in de halve finale van de KNVB Beker een beroep deed op het eigen publiek.

Artikel gaat verder onder video

“Khalid en John hebben ons enorm warm welkom geheten en altijd het gevoel gegeven dat we enorm welkom waren”, aldus Slot, die in 2021 samen met Pusic naar Rotterdam trok. “Ik ben ervan overtuigd dat welke speler je ook aanspreekt, dat hij zal zeggen dat elk staflid ongelooflijk waardevol is geweest voor ons dit seizoen. Ik snap dat als je hoofdtrainer bent dat de shine dan altijd een beetje naar jou toe gaat, maar ik vond dit wel een goed moment om ze erbij te zetten en hopelijk dat jullie ook nog wat vragen aan ze gaan stellen.”