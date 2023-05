Slot schiet in de lach na vraag Milan van Dongen: 'Heb er niet eens twee gekregen'

Arne Slot hoopt aanstaande zondag in de eigen Kuip een groot feest te kunnen openen namens Feyenoord. De Rotterdammers worden bij een overwinning op Go Ahead Eagles kampioen van Nederland en dat werd vrijdag uitgebreid besproken tijdens de persconferentie. Daar kreeg Slot een bijzondere vraag.

Milan van Dongen was namens ESPN aanwezig bij het perspraatje in De Kuip. Daar blikte hij alvast vooruit op een mogelijk feest in Rotterdam. Van Dongen vroeg Slot of hij zondag voor de zekerheid twee pakken meeneemt naar de wedstrijd. "Ik heb er niet eens twee van de sponsor gekregen. Dus ik denk dat ik er gewoon eentje bij me heb. Daar zal vast wel een oplossing voor komen", aldus Slot over een mogelijk nat pak na de kampioenswedstrijd.

Als Feyenoord zelf punten verspeelt, kan de club 's avonds alsnog kampioen worden als PSV ook morst. "Ik denk vooral aan het scenario dat we zelf winnen. Maar mocht dat niet lukken, ben ik er geen tegenstander van dat PSV 's avonds dan ook punten verspeeld. Maar wij zijn bezig met het zelf winnen van onze wedstrijd, we weten dat we er nog eentje moeten winnen. Dat willen we ongelooflijk graag zondag in De Kuip doen."

Slot krijgt zelf weinig mee van de sfeer in Rotterdam. "Dat is lastig om te zeggen, omdat ik niet in Rotterdam woon. Maar ik krijg dingen mee uit de media, al lees ik dat lang niet allemaal. Dan ga ik Netflix kijken of zoals deze week Europees voetbal. Als trainer heb je invloed op het trainingsveld, maar ik ga niet vertellen wat ze in hun vrije tijd moeten doen. We kunnen ze niet helemaal afsluiten en dat hoeft ook niet. We zijn met iets heel moois bezig."