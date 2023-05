Wesley Sneijder is dinsdagavond aanwezig bij de halve finale van de Champions League tussen Internazionale en AC Milan. In de Italiaanse stad zijn ze de verrichtingen van Wesley Sneijder, die actief was bij Inter toen ze voor het laatst de winnaar werden van het miljardenbal, duidelijk niet vergeten. De middenvelder viel op bij de fans en werd bedolven onder de Inter-supporters.

Wesley Sneijder is in Milaan en daar hebben de Inter-fans ook lucht van gekregen. 👏 #UCL #INTMIL pic.twitter.com/HiHlKfaHev — VTBL ⚽ (@vtbl) May 16, 2023