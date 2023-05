De analisten van Veronica Offside zijn geschrokken van het spel van Ajax in de wedstrijd tegen FC Twente. Meerdere spelers zakten door het ijs en uiteindelijk won Twente met 3-1. De analisten waren kritisch op Edson Álvarez, Kenneth Taylor en Devyne Rensch.

"Heb je die Álvarez gezien? Het is lachwekkend", zei Wim Kieft in het praatprogramma. "Over Álvarez zeg ik niets meer, dan word ik bedreigd", voegde Wesley Sneijder lachend toe, doelend op nare reacties uit Mexico.

Edson Álvarez leed gedurende de wedstrijd meerdere keren slordig balverlies. In de eerste minuut maakte hij met een te korte terugspeelbal richting Gerónimo Rulli meteen een fout. De Mexicaan herpakte zich niet, want in de eerste helft ging hij meerdere keer de mist in door bijvoorbeeld zijn acties te ver door te voeren. Aan het begin van de tweede helft schermde hij de bal niet goed af, waardoor Twente op gelijke hoogte kwam.

"Meteen na de aftrap, schandalig. De hele wedstrijd was er geen opbouw bij Ajax", merkte Andy van der Meijde op. De fout van Álvarez aan het begin van de tweede helft werd voorafgegaan door balverlies van Taylor. "Die gaat achterlijk lopen dribbelen en geeft een ziekenhuisbal naar de zijkant. Daarmee geef je meteen voer aan de tegenstander", zei Sneijder. "Die nodig je uit om met z'n allen te komen en dat gebeurde ook. Het ging vrij rap. Je kunt Heitinga niet afrekenen op die vijf minuten. Heitinga heeft niet tegen Taylor gezegd dat hij na de aftrap lekker moet gaan dribbelen."

Als blikken konden doden, had John Heitinga een slachtoffer gemaakt toen Václav Cerny later in de tweede helft de 3-1 maakte met een poeier in de bovenhoek. "Hier snap ik wel die blik van Heitinga. Die kan die Rensch wel wurgen op dat moment", aldus Sneijder. "Waar is hij nou mee bezig? Hij laat de bal lekker stuiten en blijft niet druk zetten."

Kieft gaf de complimenten ook aan Cerny. "Dit is trouwens wel een hele goede voetballer hoor, die Cerny. Die heeft het niet gehaald bij Ajax en daarna heel veel blessures gehad, Maar die gozer kan echt wel voetballen, man. Ik zou best benieuwd zijn of hij het nu wel zou aankunnen. Hij is toch hartstikke goed, die jongen."

