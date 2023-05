Somber vooruitzicht voor Van Bommel: ‘Het is niet zo dat Club Brugge het spel niet eerlijk wil spelen, maar…’

België maakt zich op voor de meest spectaculaire ontknoping van de titelstrijd in jaren. Op de laatste speeldag van de Champions’ play-offs strijden nog drie clubs om het kampioenschap. Antwerp FC gaat momenteel aan kop, maar heeft evenveel punten als Union en slechts één punt meer dan KRC Genk. Als we Peter Vandenbempt moeten geloven, dan hoeven Antwerp FC en Mark van Bommel niet op medewerking van Club Brugge te rekenen. Dat speelt zondag tegen Union.

Club Brugge kroonde zich in de voorgaande drie jaren tot kampioen van België, maar had dit seizoen niks in de melk te brokkelen. De ploeg van Noa Lang en Björn Meijer kwalificeerde zich weliswaar voor de achtste finales van de Champions League, maar in eigen land waren de resultaten onthutsend. Ook in de kampioenschapsronde komt Club Brugge er niet aan te pas en verloor het vier van de vijf wedstrijden. Het speelt op de laatste speeldag nergens meer om en lijkt vooral Antwerp FC dwars te willen zitten.

Artikel gaat verder onder video

Wint Antwerp FC komende zondag van KRC Genk, dan is het kampioen. Maar KRC Genk aast zelf ook nog op de landstitel en dat geldt eveneens voor Union. De ploeg uit Brussel krijgt op de laatste speeldag bezoek van Club Brugge en volgens Vandenbempt kunnen we al een 1 invullen. “Iedereen gaat ervan uit dat Union gaat winnen tegen Club Brugge”, schrijft de Vlaamse journalist bij Sporza. “De Brugse fans willen dat. Bij Club Brugge staan ze ook al met de koffers klaar in de hand op de laatste werkdag van het jaar. Het is niet zo dat Club Brugge het spel niet eerlijk wil spelen, maar die echte focus en scherpte om een topwedstrijd te spelen buitenshuis, die zal er niet zijn. Dat is menselijk.”

Zo kan de misser van Antwerp FC tegen Union nog een hele dure blijken. De formatie van Van Bommel had zich zondagmiddag al kunnen kronen tot kampioen, maar moest op eigen veld genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Het derde opeenvolgende puntenverlies voor de Antwerpenaren. “De realiteit is dat Antwerp nu al drie middelmatige tot matige wedstrijden heeft gespeeld. Het vat lijkt een beetje af na een lang en zwaar seizoen. Het haalt nu 1 op 6. Het zit aan 6 tegengoals in 4 matchen, dat is evenveel als in de 16 competitiewedstrijden daarvoor. Met Stengs is hun beste speler van gisteren geschorst. Hoe fit zal de onmisbare Vincent Jansen zijn? Hoe hard is die dreun aangekomen?”, vraagt Vandenbempt zich af.

De rivaliteit tussen Club Brugge en Antwerp FC zit diep. Tijdens de recente onderlinge ontmoeting in het Jan Breydelstadion kregen oud-Ajacieden Toby Alderweireld (Antwerp FC) en Lang het nog met elkaar aan de stok. Lang vond het nodig om in de slotfase - bij een 2-0 voorsprong - op de bal te gaan staan. Daar was Alderweireld niet van gediend.