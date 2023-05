Belgische titelstrijd krijgt zinderende ontknoping: drie clubs kunnen kampioen worden

Antwerp FC had zich zondagmiddag bij een overwinning op Union gekroond tot kampioen van België, maar de ploeg van trainer Mark van Bommel kwam op eigen veld niet verder dan een 1-1 gelijkspel. KRC Genk zegevierde een paar uur later bij Club Brugge (1-3), waardoor op de laatste speeldag drie clubs nog kampioen kunnen worden.

Antwerp FC won twee weken geleden met 3-2 van Club Brugge en zette daarmee een grote stap richting de landstitel. Een week later gingen Van Bommel en consorten met 2-0 onderuit bij Club Brugge, maar door het gelijkspel tussen KRC Genk en Union bleven ze op pole position om het kampioenschap binnen te harken. Dat is na de resultaten in de voorlaatste speelronde van de Champions’ play-offs weliswaar niet veranderd, maar Antwerp FC zal inmiddels een stuk minder van z’n zaak zijn.

De Antwerpenaren speelden zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen Union, waar een overwinning hen de titel had geschonken. Doordat KRC Genk ’s avonds te sterk was voor Club Brugge, krijgt België een zinderende ontknoping van de titelstrijd. Antwerp FC gaat volgende week zondag op bezoek bij KRC Genk en kroont zich bij een zege alsnog tot kampioen. KRC Genk zelf is echter ook nog in de race. De achterstand op Antwerp FC is immers slechts één punt. De Limburgers zullen dus moeten winnen en tevens moeten hopen op puntenverlies van Union, dat het op eigen veld opneemt tegen Club Brugge. Union heeft momenteel evenveel punten als Antwerp FC (46).

Géén Stengs

Een grote tegenvaller voor Antwerp FC en Van Bommel is de schorsing voor Calvin Stengs. De huurling van OGC Nice was in de thuiswedstrijd tegen Union misschien wel de uitblinker bij de Antwerpenaren, maar kan in de mogelijke kampioenswedstrijd geen rol van betekenis spelen. “Het is een grote tegenvaller, Calvin is een fantastische speler. Hij kan vanuit het niks creëren, is slim en bepalend…”, liet Van Bommel optekenen door Het Nieuwsblad.