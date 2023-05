Union dompelt Antwerp in rouw: Van Bommel laat levensgrote kans op landstitel liggen

Mark van Bommel is er niet in geslaagd op de voorlaatste speeldag de Belgische landstitel veilig te stellen met Royal Antwerp FC. In eigen huis leek de ploeg tegen Union Saint-Gilloise door een vroege 1-0 van Vincent Janssen lang op weg naar de dubbel, maar tien minuten voor tijd kwamen de gasten met een man minder op knullige wijze terug tot 1-1. Volgende week krijgt Antwerp in Genk een herkansing.



Antwerp begon aan de mogelijke kampioenswedstrijd met een flinke Nederlandse inbreng. Zowel Calvin Stengs als Jurgen Ekkelenkamp én Janssen startten in de basis, Gyrano Kerk nam plaats op de bank. Bij Union mochten de Nederlander Bart Nieuwkoop en de Nederlandse Marokkaan Oussama El Azzouzi aan de aftrap verschijnen, terwijl PSV-huurling Yorbe Vertessen reserve was.

Janssen leek opnieuw uit te groeien tot de held van Antwerp. Op aangeven van Stengs schoot hij na een kwartier spelen de 1-0 binnen. De VAR moest nog lang kijken of er geen sprake was van buitenspel, maar concludeerde na een oponthoud van enkele minuten dat daarvan geen sprake was. Het was alweer de achttiende competitiegoal van Janssen, die bovendien ook scoorde in de bekerfinale tegen KV Mechelen.

Na de 1-0- bleef Antwerp de bovenliggende ploeg. Na een klein uur spelen werd de klus voor Union bovendien nog lastiger toen middenvelder Senne Lynen een stevige overtreding op Ekkelenkamp beging. Een directe rode kaart was de meer dan terechte straf, waardoor Antwerp het laatste half uur tegen tien man de overwinning en daarmee de landstitel over de streep kon trekken. Ook Nieuwkoop vergreep zich een kwartier voor het einde aan de doorgebroken Ekkelenkamp en mocht blij zijn dat hij slechts geel kreeg voor zijn overtreding.

Waar Antwerp kansen op de 2-0 liet liggen, kreeg het tien minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd het deksel op de neus. Union-aanvaller Cameron Puertas schoot bij een spaarzame uitval op doel en zag tot zijn geluk dat zijn inzet via het been van de jonge Antwerpenaar Arthur Vermeeren binnenrolde. Antwerp ging met de moed der wanhoop op zoek naar een nieuwe voorsprong, maar Union hield ondanks enkele hachelijke momenten in de slotseconden stand.

Door het gelijkspel hebben Union en Antwerp met nog één speelronde te gaan allebei 46 punten, maar blijft Antwerp op basis van een iets beter doelsaldo wel koploper. KRC Genk speelt later op de zondag uit bij uittredend kampioen Club Brugge en kan bij een overwinning op 45 punten komen. Volgende week wordt de Belgische titelstrijd beslist als Antwerp op bezoek gaat in Genk, terwijl Union in eigen stadion Club Brugge ontvangt.