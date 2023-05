Sparta speelt in op vertrek Pinto en pikt derde zomeraanwinst op bij FC Utrecht

Sparta Rotterdam neemt Django Warmerdam (27) na dit seizoen over van FC Utrecht. De Rotterdamse club moest op zoek naar een nieuwe linksachter omdat de huidige back Mica Pinto deze zomer lijk5 te gaan vertrekken bij de huidige nummer zes van de Eredivisie.

Sparta heeft de komst van Warmerdam donderdagmiddag bevestigd via de officiële clubkanalen. Warmerdam is na Pelle Clement en Said Bakari (beiden RKC Waalwijk) alweer de derde speler die de club van trainer Maurice Steijn voor volgend seizoen heeft weten te strikken.

De komst van een linksback was noodzakelijk omdat Pinto deze zomer de deur op Het Kasteel achter zich dicht lijkt te gaan trekken. Zijn contract loopt af en de club deed hem nog geen nieuw voorstel, onthulde de Luxemburger recent. Nu Sparta een potentiële vervanger heeft aangetrokken, is het nog maar de vraag of dat alsnog gaat geuren.

Warmerdam tekent in Rotterdam een contract voor twee seizoenen. Zijn huidige verbintenis in Utrecht loopt komende zomer af, waardoor Sparta geen transfersom hoeft over te maken aan de Domstedelingen. Daarmee komt na drie jaar een einde aan Warmerdams perdiode in Utrecht bij de club die hem in 2020 overnam van FC Groningen. Namens Utrecht kwam hij dit seizoen zes wedstrijden binnen de lijnen. Sinds oktober staat Warmerdam echter buitenspel met een knieblessure.