Slagvaardig Sparta pakt door en hengelt transfervrije Utrechter binnen

Sparta Rotterdam heeft de smaak te pakken op de transfermarkt. De Rotterdamse club heeft na Saïd Bakari en Pelle Clement een derde speler voor het volgende seizoen aangetrokken. Django Warmerdam komt transfervrij over van FC Utrecht een tekent een contract voor drie seizoenen op Het Kasteel.

Dat melden Voetbal International en De Telegraaf woensdagavond althans. Het was al een tijdje duidelijk dat Warmerdam ging vertrekken bij FC Utrecht, zeker nadat de Domstedelingen de komst van linksback Souffian El Karouani (NEC) wisten af te ronden. Warmerdam mocht vertrekken en heeft met Sparta razendsnel een mooie vervolgstap gevonden. De Spartanen doen het uitstekend dit seizoen en waren voor volgend seizoen nog op zoek naar een nieuwe linksback.

De vacature in de defensie van de ploeg van trainer Maurice Steijn ontstaat door het vertrek van linksback Michael Pinto, die zelf graag was gebleven in Rotterdam maar er met de club zelf niet uit is gekomen. Pinto zal Het Kasteel na dit seizoen transfervrij verlaten, terwijl de 27-jarige Warmerdam transfervrij binnengehaald wordt.

Dubbelslag bij RKC

Technisch manager Gerard Nijkamp van de verrassende nummer zes van de Eredivisie is slagvaardig, want eerder deze maand wist hij Bakari en Clement al transfervrij op te pikken bij RKC Waalwijk, waar een leegloop dreigt te ontstaan. Mats Seuntjens en trainer Joseph Oosting verlaten de Brabanders na dit seizoen ook al.