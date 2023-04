Tops en Flops: is Santiago Giménez momenteel de beste speler in de Eredivisie?

Het einde van dit seizoen nadert met rasse schreden. Na speelronde 27 staan er nog maar acht Eredivisie-weekenden op het programma. Het is inmiddels niet meer de vraag óf, maar wanneer Feyenoord de schaal omhoog mag houden. Ook onderin lijkt de strijd beslist. FCUpdate.nl blikt aan de hand van de Tops & Flops terug op de afgelopen speelronde.

Tops



Feyenoord geeft de juiste reactie

‘Gebruik je verstand en steun je club’. De boodschap waarmee de Feyenoord-spelers zondagavond het veld betraden voor de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk loog er niet om. De club was geschrokken van het incident met Davy Klaassen tijdens De Klassieker in de halve finale van de KNVB Beker. Dat leek zondagavond in eerste instantie ook een beetje te gelden voor de spelers, want RKC Waalwijk was in de openingsfase brutaal de betere ploeg. Maar na de gelukkige 1-0 was Feyenoord los. De Rotterdammers gingen rusten met een 3-0 voorsprong en prikten er in de tweede helft nog twee doelpunten bij. RKC maakte nog een eretreffer, maar die kon geen roet in het Rotterdamse eten gooien. Arne Slot en zijn manschappen denderen door richting de landstitel.

𝐀𝐬 𝐨𝐧𝐞. 🔴⚪️⚫️



Feyenoorders, bedankt voor jullie massale steun vandaag! pic.twitter.com/DWc7axIPPM — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 9, 2023

Giménez speelt zich nog maar eens in de kijker

Feyenoord-trainer Slot kreeg na afloop van het thuisduel met RKC Waalwijk de vraag of het moeilijk gaat worden om Santiago Giménez binnenboord te houden. De oefenmeester gaf aan dat het al ‘bijzonder’ is dat Giménez überhaupt in Nederland voetbalt. Dat mogen we inmiddels wel stellen, want de Mexicaanse spits is binnen een paar maanden uitgegroeid tot een van de beste spelers op de Nederlandse velden. Misschien is hij op dit moment wel dé beste. Er staat geen maat op Giménez, die in de laatste vier competitiewedstrijden goed was voor vier doelpunten en twee assists. Met zijn treffer tegen RKC Waalwijk bracht hij zijn competitietotaal op negen. In totaal was hij al achttien keer trefzeker voor Feyenoord. Is hij inderdaad nog te behouden?

Berghuis speelt de frustraties van zich af

Vorig seizoen was er weinig reden voor, maar de laatste maanden is de positie van Steven Berghuis uitgebreid van gesprek. Erik ten Hag zag in Berghuis de ideale middenvelder voor zijn ploeg. Alfred Schreuder en John Heitinga stelden posteerden hem eveneens op het middenveld. Maar op die positie slaagde de Oranje-international er de afgelopen maanden niet tot nauwelijks in het verschil te maken. Zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard speelde Berghuis ouderwets vanaf rechts. Prompt scoorde hij tweemaal en verzorgde hij evenveel assists. Heeft de linkspoot nu ook Heitinga overtuigd?

Sparta Rotterdam blijft indruk maken

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Sparta Rotterdam met nog slechts zes speelronden te gaan nog volop in de race zou zijn voor een eindklassering in de top vijf, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De Rotterdammers verzekerden zich vorig seizoen immers pas op de laatste speeldag van een langer verblijf in de Eredivisie. Dit seizoen is alles anders. De ploeg van trainer Maurice Steijn boekte zaterdagavond een knappe 1-0 zege bij AZ en verstevigde daarmee de zesde plek. De achterstand op AZ en FC Twente is respectievelijk vijf en twee punten. Over dertien dagen is het FC Twente - Sparta…





Flops



AZ is het kwijt en beleeft slechte generale

Nog niet zo heel lang geleden werd AZ gezien als een van de titelkandidaten. Daar zat wat in, want de verschillen bovenin waren gering en de Alkmaarders speelden een tijdje misschien wel het beste voetbal van alle clubs in de Eredivisie. Maar dat zal voor de supporters van Alkmaar Zaanstreek inmiddels als een lange tijd geleden voelen. De ploeg van trainer Pascal Jansen is het onderhand al een paar weken kwijt. Na de nederlaag bij FC Twente kwam AZ op eigen veld niet voorbij sc Heerenveen. Zaterdagavond ging Sparta Rotterdam er zelfs met de drie punten vandoor. Daardoor raken de tweede en derde plek steeds verder uit het zicht van AZ en wordt het zelfs nog spannend of het de vierde plek weet vast te houden. En dan wacht donderdag ook nog het eerste duel met Anderlecht in de kwartfinale van de UEFA Conference League...

SC Cambuur zwaait met de witte vlag

Het zal niet heel lang meer duren voordat de eerste degradant uit de Eredivisie een feit is. Met nog slechts zes speelronden te gaan heeft hekkensluiter SC Cambuur negen punten minder dan nummer vijftien FC Emmen en acht minder dan nummer zestien Excelsior. Een klein wonder kan SC Cambuur eventueel nog de nacompetitie in helpen, maar wie gelooft daar nog in? De laatste vier wedstrijden gingen allemaal verloren en niet te zuinig ook. PSV won met 5-2, Excelsior met 4-1 en zondag werd de ploeg uit Leeuwarden door FC Twente getrakteerd op een 4-0 nederlaag. Na 36 minuten was de stand al 3-0. SC Cambuur lijkt met z’n hoofd al in de Keuken Kampioen Divisie te zitten…

Grillitsch vergeet zijn kans te pakken

Ajax-trainer Heitinga grijpt de laatste wedstrijden van het seizoen opvallend genoeg aan om spelers die de afgelopen maanden weinig in actie kwamen toch nog de kans te geven. In de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard was het de beurt aan Florian Grillitsch. De Oostenrijker maakte afgelopen zomer op aandringen van Schreuder de overstap naar Ajax, maar de toenmalig trainer liet hem amper spelen. Ook onder Heitinga komt Grillitsch weinig in actie. Tegen Fortuna Sittard verscheen bij prompt aan de aftrap, maar slaagde hij er niet in een onbetwiste indruk te maken. Grillitsch was slordig en zorgde volgens ESPN-analist Karim El Ahmadi niet voor de controle die op zijn positie nodig is.